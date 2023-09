Martedì 5 settembre 2023 Open Day presso il Campo Sportivo Nicolino Usai Vicolo Casale Rocchi 125 organizzato dalla ASD Sportlab 75.

La Sportlab 75 è affiliata con A.C. Perugia Football Academy e cura la scuola calcio e il settore giovanile con l’attività di base e agonistica. Le categorie sono quelle dal 2018 fino al 2008, Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Under 14-15.

Sportlab 75 non è solo calcio ma anche Baby Basket, Mini Basket, Basket 3×3, Ginnastica Ritmica, Tennistavolo, Calcio Free Style. E queste attività vengono svolte presso la palestra dell’I.C. Perlasca in via Fabiani 45 a Pietralata.

Per tutte le informazioni tel./whatsapp 3471089088 e Asd Sportlab75 su Facebook e Instagram.