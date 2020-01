SS Lazio centoventi anni dopo in piazza della Libertà

Centoventi anni dopo l’invito è: incontriamoci in Piazza della Libertà. La Lazio Motociclismo, Lazio 100 e Lazio Fan Shop, con il sostegno della Regione Lazio, il patrocinio della Società Sportiva Lazio Generale, e del Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento organizzano, per tutti i sostenitori biancocelesti, un grande evento per festeggiare insieme il compleanno della Lazio nella location dove tutto è nato.

Dal 6 al 12 gennaio 2020 Piazza della Libertà si animerà all’interno ed intorno alla Palazzina della Fondazione Sandri. Nell’intera area verranno allestiti stand e coinvolgenti spazi dove si potranno ammirare cimeli della lunga storia laziale e dove si terranno cerimonie ed eventi commemorativi delle epiche vicende biancocelesti.

Gli organizzatori hanno preparato mille sorprese, per divertire e stupire tutti coloro che vorranno partecipare.

Sarà allestita una “immersive room” all’ interno della quale si potrà interagire con video a 180 gradi tridimensionali, musica ed immagini uniche delle imprese sportive della Lazio, con lo scopo di far rivivere la storia del glorioso club, conoscerne i personaggi ed emozionarsi quasi da protagonisti.

Una giornata speciale sarà quella dell’Epifania. Il 6 gennaio, a partire dalle 14.00 tutti i bambini presenti riceveranno la calza della Befana biancoceleste e potranno divertirsi con spettacoli di animazione e magia.

Dalla stessa palazzina Sandri, nei giorni programmati, le radio laziali, racconteranno agli ascoltatori, in diretta quelle che saranno le emozioni e le sensazioni che si vivranno in Piazza della Libertà.

L’ingresso per il pubblico sarà gratuito per tutti i giorni di apertura.