Stati Uniti, Colonialismo, ed Europa tra ‘800 e ‘900, a cura del prof. Antonio Saccà

Martedì, 19 marzo 2024, alle ore 17.15, presso l’A.P.S. Filippo Meda, in via Filippo Meda 147 (Presidente Migliore Nicola), diciannovesima lezione del corso di “Sociologia e Filosofia”, a cura del prof. Antonio Saccà.

In questa lezione, anch’essa, come le ultime, divisa in due parti, si parerà:

Nella prima parte: degli Stati Uniti, del Colonialismo, dell’Europa tra Ottocento e Novecento.

Nella seconda parte: il valore dell’arte.

