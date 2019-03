Stazione Tiburtina: ecco la proposta urbanistica dei cittadini 

Nasce dall’iniziativa dei cittadini rappresentati nei comitati Associazione Rinascita Tiburtina, Cittadinanzattiva assemblea territoriale Nomentano, Comitato Cittadini Stazione Tiburtina e Vento di Cambiamento Fenix la proposta di delibera all’assemblea capitolina di ridisegnare completamente l’area attorno alla Stazione Tiburtina.

“Con l’imminente partenza dei lavori di abbattimento della sopraelevata auspichiamo che la città colga l’opportunità di cambiare l’attuale veste autostradale della zona in un’area con spazi di qualità e a misura d’uomo” dichiarano i promotori del progetto “venerdì 8 marzo 2019 depositeremo in Campidoglio la nostra proposta urbanistica avvalendoci della possibilità prevista dallo Statuto di Roma Capitale per i residenti di presentare proposte di delibera all’Assemblea Capitolina previa raccolta di cinquemila firme”.

Il progetto pensato e voluto dai cittadini è stato realizzato dallo Studio di Architettura e Urbanistica Partecipata AUP, “la mission del nostro Studio è proprio quella di assistere il cittadino che ad oggi è il soggetto meno consapevole dei processi urbanistici e che di contro, se messo in condizione, può essere autorevole e prezioso promotore di progetti di altissima qualità” dichiarano gli Architetti Ettore Pellegrini e Sebastiano Giannuzzi.

Il progetto verrà presentato ufficialmente giovedì 14 marzo nella Sala Cittadina sita in Via Boemondo alle ore 17.30.

“Nelle foto che anticipiamo potete vedere la Circonvallazione Nomentana che passerà dalle attuali cinque corsie automobilistiche ad una sola corsia per senso di marcia con parcheggi da entrambi i lati, una pista ciclabile ed un parco lineare che va dalla Stazione Tiburtina a Via Nomentana. La nostra pista ciclabile collegherà quella in realizzazione su via Tiburtina con quella della Nomentana così da creare un vero sistema integrato di percorsi ciclabili. Anticipiamo anche il nuovo piazzale Ovest dove confermiamo la destinazione dell’autostazione dei pullman che dopo il caso del trasferimento ad Anagnina non ha ancora trovato dimora certa alla Stazione Tiburtina” dichiarano i promotori del progetto che danno appuntamento a tutti i cittadini giovedì 14 marzo alle 17.30 in Via Boemondo per la presentazione ufficiale dell’intera proposta.