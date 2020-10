Stazione Tiburtina: i comitati “Il M5S inizia campagna elettorale Campidoglio bocciando tutte le proposte dei cittadini”

“Nell’Assemblea Capitolina di oggi sono state bocciate tutte le proposte di iniziativa popolare proposte dai cittadini attraverso le raccolte firme prese con procedura ufficiale autenticata dall’anagrafe. Tra queste la proposta di riqualificazione della Stazione Tiburtina” dichiarano dal Comitato Cittadini Stazione Tiburtina “la Sindaca Raggi e la sua maggioranza iniziano la campagna elettorale per le prossime amministrative chiudendo la porta in faccia ai cittadini. Peccato perché con leggendo dell’ingaggio ben retribuito di una giornalista per curare i rapporti coi comitati e leggendo anche i comunicati dei Consiglieri Stefàno, Iorio, Terranova, Sturni e Agnello sulla necessità del coinvolgimento del territorio pensavamo che una svolta alla partecipazione ci fosse stata, purtroppo solo a chiacchiere e i fatti sono questi” concludono dal Comitato Cittadini Stazione Tiburtina.

