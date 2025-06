Stelle d’estate al Parco Tevere Magliana

L’Associazione AstronomiAmo APS, con il patrocinio del Municipio XI, propone sabato 28 giugno una nuova serata di “Stelle d’estate”, un evento di divulgazione astronomica.

Alla scoperta del ciclo di vita delle stelle, dalla loro nascita esplosiva nelle nebulose estive alla loro evoluzione in stelle principali, fino alle nebulose planetarie, e poi ancora la spiegazione delle supernovae e dei misteriosi buchi neri.

Appuntamento alle 21.30 presso il Parco Tevere Magliana.

Scarica la locandina.

