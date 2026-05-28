Stimolante incontro con Maria Giovanna Tarullo al centro Vito Federici di La Rustica

Stimolante, interessante e coinvolgente. Cosi si può definire l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio 2026 al centro Vito Federici di La Rustica, per la presentazione del libro “Quel 14 Novembre ” di Maria Giovanna Tarullo.

Una storia intensa che racconta la forza (e la fragilità) dei legami adolescenziali, tra bullismo, solitudine e il bisogno di essere accettata.

Brillante moderatore dell’incontro Antonio Trignani che con la sua competenza e sensibilità ha saputo valorizzare il libro, offrendo ai presenti, spunti di riflessione profondi e stimolanti.

Trignani ha dialogato con l’Autrice. Interessante e coinvolgente l’intervento dell’editore Vincenzo Luciani che ha posto delle domande al più giovane dei partecipanti: Francesco.

Molti gli interventi e le domande di un pubblico molto attento che ha rivolto tante domande all’autrice dando vita ad un dibattito stimolante e proficuo.

QUI La scheda del libro

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