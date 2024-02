Strage via Prati dei Papa. Deposta corona in ricordo delle vittime del terrorismo rosso

Oggi, 14 febbraio 2024 ricorre l’anniversario della strage avvenuto nel 1987 in Via di Prati dei Papa, nel cuore del quartiere Marconi, dove 37 anni fa un commando delle Brigate Rosse fece fuoco contro una volante di scorta ad un furgone portavalori trivellando di colpi tre Agenti, colpendo a morte Giuseppe Scravaglieri e Rolando Lanari e ferendone un altro Agente, Pasquale Parente che fortunatamente, pur ferito gravemente, si è salvato.

Questo pomeriggio una delegazione di Ecoitaliasolidale con il presidente Piergiorgio Benvenuti, accompagnato dai due Vice Presidenti, Fabio Rosati e Carlo Santoro, insieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con il Presidente Antonio Bisegna, una delegazione dell’AID con Giacomo Molinari, hanno organizzato la deposizione di una corona di fiori, alla presenza di un folto gruppo di cittadini, ma soprattutto di giovanissimi.

Alla cerimonia ha partecipato il Sen. Maurizio Gasparri ed il Prof. Ennio La Malfa, fra i padri fondatori dell’ambientalismo italiano.

“Ogni anno il 14 febbraio si rivive per l’intero quartiere Marconi il ricordo – ha dichiarato Benvenuti – di quei momenti terribili, il barbaro eccidio degli Agenti della Polizia di Stato in Via dei Prati dei Papa da un gruppo di fuoco del Partito Comunista Combattente. Il commando, composto da nove persone non si fece scrupolo neanche di rivolgere una sventagliata di mitra ad una donna che si era affacciata alla finestra dopo aver sentito gli spari e che per un puro caso non è stata colpita. In un quartiere dove sempre il terrorismo rosso assassinò l’Agente Claudio Graziosi il 22 marzo 1977 a Piazza della Radio. L’Agente, pur essendo fuori servizio aveva riconosciuto una terrorista e nel tentativo di bloccarla è stato raggiunto da una serie di colpi sparati alla schiena da un complice”.

“Dopo una lunga latitanza da parte delle Istituzioni, solamente nel 10’ anniversario della strage – ha ricordato Benvenuti – ed a seguito delle raccolte di firme e manifestazioni organizzate dai cittadini, dai colleghi dei Caduti, delle numerose iniziative del sottoscritto all’epoca Consigliere Provinciale e soprattutto ad una interrogazione parlamentare dell’On. Maurizio Gasparri dell’8 ottobre 1996 al Ministro dell’Interno, fu finalmente realizzato il monumento dove ogni anno si celebrano le manifestazioni in memoria dei due Caduti”.

Ogni anno organizzando un momento in memoria degli agenti Caduti in Via dei Prati dei Papa –hanno concluso gli organizzatori– intendiamo rivolgendoci soprattutto ai giovani per ricordare quei terribili accadimenti avvenuti durante gli anni di piombo, per mano della lotta armata, affinchè non avvengano più lutti e atroci sofferenze come quelle inferte in quegli anni nel nostro Paese.