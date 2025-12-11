Stranezze di città, targa al Raggruppamento Associativo del Patto di collaborazione per il parco Palatucci

Noi di Abitare A Roma scriviamo i nostri articoli per ragionare su come riqualificare il parco di Tor Tre Teste:

scriviamo i nostri articoli nella convinzione di stimolare il Campidoglio e il V Municipio.

inviamo i link dei nostri articoli riguardanti il parco di Tor Tre Teste alle varie istituzioni e associazioni per renderle partecipi.

inviamo i nostri complimenti a Odv Volontari per l’Ambiente Roma Est, Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva, Ass ViverEco, Associazione Città Alessandrina, O.D.V. Amici del Parco Bonafede, APS EcoFriendlyRome, APS Fusolab – WebRadio di quartiere, Parrocchia San Tommaso D’Aquino, Associazione Officina sperimentale per la targa di riconoscimento ricevuta il 9 dicembre 2025.

E riportiamo quanto ripreso dalla pagina facebook di Volontari per l’ambiente Roma Est ODV:

«Oggi il 9 dicembre all’evento “Fare città insieme” dell’Assessorato Tutela Ambientale con i rappresentanti dei moltissimi patti di collaborazione dei quartieri romani ci è stato consegnato dall”Assessora Sabrina Alfonsi questa targa di riconoscimento, in cui sono citati alcune delle associazioni, comitati e la parrocchia che fanno parte del Raggruppamento Associativo del Patto di collaborazione per il parco Palatucci.

Un momento di riflessione, di partecipazione e di comune consapevolezza del nuovo modo di governare la citta nella partecipazione e collaborazione tra gli abitanti e gli enti locali.

Ringraziamo il Sindaco e l’Assessora per l”inatteso riconoscimento e per questo momento di confronto che nel fare il punto della situazione della cura ambientale e dei beni comuni tracciano insieme con i cittadini attivi i nuovi orizzonti e prospettive per la migliore qualità della vita nella città !»

Dopo tutto ciò gradiremmo, soprattutto dalle istituzioni, una risposta fattiva su, ad esempio: sui viali del Parco massacrati lungo largo Cevasco e non solo; sulla ristrutturazione della pista di atletica dell’impianto Antonio Nori; sulla Cisterna Romana e dintorni, sulla piazza dell’Acquedotto in degrado da molti anni.

Quindi complimenti per la targa, ma è gradita un’azione comune per sollecitare gli interventi di competenza del Municipio e del Comune di Roma.

