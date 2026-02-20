Stranezze di città, via del Pergolato ingresso parco Tor Tre Teste nel degrado

Questa mattina pedalavo verso il parco degli Acquedotti e il mio cellulare mi ha notificato la ricezione di un chattino WhatsApp inviatomi dall’amico Giorgio Gonnella dei Volontari per l’Ambiente Roma Est.

Era una locandina con il seguente testo: “DICIAMO NO! No alla discarica, al degrado sociale e all’abbandono del campo di calcio nel parco Alessandrino!” con l’invito. per sabato 28 febbraio 2026 e domenica 1 marzo 2026 dalle ore 10 alle ore 12.

Rientrato a casa, dopo la passeggiata ciclo turistica, sono andato sulla pagina facebook dell’ODV Volontari per l’ambiente Roma Est e oltre alla su citata locandina ho letto anche l’invito alla partecipazione,

“Due giorni di cura nel Parco Alessandrino Palatucci e Tor Tre Teste appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 10 nell’ingresso al parco di via del Pergolato .

Invito alla partecipazione a tutti/ e gli abitanti! Manifestiamo per ottenere degli interventi istituzionali concreti attraverso la cura dell’ambiente nell’area del campo di calcio abbandonato, discarica abusiva e teatro di illecito e violenze!”

Vogliamo tutti un parco sicuro, illuminato, curato e vissuto

Noi di Abitare A Roma sulla questione dell’ex campo sportivo “Walter Cervini” in via del Pergolato abbiamo scritto e allegato foto di denuncia per molti anni.

Certo la situazione in quel luogo sembra finalmente uscita da un lungo stallo, ma non è ancora giunta a una conclusione operativa definitiva.

​Dopo anni di abbandono, l’area è diventata una discarica abusiva e un punto di degrado per il quartiere e il Comune e il Municipio non hanno completato la bonifica profonda dell’area, che è ancora oggetto di continui sversamenti di rifiuti.

Gli spalti e gli spogliatoi dell’ex campo sportivo “Walter Cervini” sono ormai fatiscenti e probabilmente dovranno essere abbattuti e ricostruiti da zero.

L’area è stata inserita nelle discussioni relative alla rigenerazione urbana del quadrante Alessandrino-Quarticciolo e l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione municipale è quello di trasformarlo in un polo sportivo polifunzionale aperto al quartiere, superando il modello del “campo recintato” che ha favorito il degrado passato.

In sintesi, noi di Abitare A Roma una domanda la vogliamo porre: il campo non è più nelle mani dei vecchi gestori, il che è un passo avanti fondamentale, ma il bando per la nuova assegnazione è ancora in fase di definizione tecnica?

Si attende un’autorevole risposta.

