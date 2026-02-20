Stranezze di città, via del Pergolato ingresso parco Tor Tre Teste nel degrado
Nell'ex parcheggio dell’ex campo sportivo "Walter Cervini" proclamati “Due giorni di cura” dei Volontari per l’Ambiente Roma Est
Questa mattina pedalavo verso il parco degli Acquedotti e il mio cellulare mi ha notificato la ricezione di un chattino WhatsApp inviatomi dall’amico Giorgio Gonnella dei Volontari per l’Ambiente Roma Est.
Era una locandina con il seguente testo: “DICIAMO NO! No alla discarica, al degrado sociale e all’abbandono del campo di calcio nel parco Alessandrino!” con l’invito. per sabato 28 febbraio 2026 e domenica 1 marzo 2026 dalle ore 10 alle ore 12.
Rientrato a casa, dopo la passeggiata ciclo turistica, sono andato sulla pagina facebook dell’ODV Volontari per l’ambiente Roma Est e oltre alla su citata locandina ho letto anche l’invito alla partecipazione,
“Due giorni di cura nel Parco Alessandrino Palatucci e Tor Tre Teste appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 10 nell’ingresso al parco di via del Pergolato .
Invito alla partecipazione a tutti/ e gli abitanti! Manifestiamo per ottenere degli interventi istituzionali concreti attraverso la cura dell’ambiente nell’area del campo di calcio abbandonato, discarica abusiva e teatro di illecito e violenze!”
Vogliamo tutti un parco sicuro, illuminato, curato e vissuto
Noi di Abitare A Roma sulla questione dell’ex campo sportivo “Walter Cervini” in via del Pergolato abbiamo scritto e allegato foto di denuncia per molti anni.
Certo la situazione in quel luogo sembra finalmente uscita da un lungo stallo, ma non è ancora giunta a una conclusione operativa definitiva.
Dopo anni di abbandono, l’area è diventata una discarica abusiva e un punto di degrado per il quartiere e il Comune e il Municipio non hanno completato la bonifica profonda dell’area, che è ancora oggetto di continui sversamenti di rifiuti.
Gli spalti e gli spogliatoi dell’ex campo sportivo “Walter Cervini” sono ormai fatiscenti e probabilmente dovranno essere abbattuti e ricostruiti da zero.
L’area è stata inserita nelle discussioni relative alla rigenerazione urbana del quadrante Alessandrino-Quarticciolo e l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione municipale è quello di trasformarlo in un polo sportivo polifunzionale aperto al quartiere, superando il modello del “campo recintato” che ha favorito il degrado passato.
In sintesi, noi di Abitare A Roma una domanda la vogliamo porre: il campo non è più nelle mani dei vecchi gestori, il che è un passo avanti fondamentale, ma il bando per la nuova assegnazione è ancora in fase di definizione tecnica?
Si attende un’autorevole risposta.
