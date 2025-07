Su Casale Garibaldi, nel quartiere di Villa De Sanctis, ci sono malumori su come accedere e partecipare alle attività

Dal vostro punto di vista, potete dirci quale situazione viveva il Casale nel passaggio chiave della scadenza della convenzione, nel 2017?

Alle soglie della scadenza della prima e unica convenzione municipale, tra il 2016 e 2017, le attività del Casale sono ormai ridotte all’osso, attorno a una gestione che ha ridotto gli spazi di partecipazione e che ha ristretto il campo progettuale e la composizione generazionale. Da oltre dieci anni sono state messe all’angolo gran parte delle energie e dei protagonisti di questa lunga storia. Una storia iniziata il 28 dicembre 1988, con l’occupazione/liberazione del Casale (allora un cantiere abbandonato) da parte dell’Associazione P.P.Pasolini, di molti abitanti e militanti della sinistra comunista.

Una delle poche oasi fuori da questa inerzia è rappresentata dalle attività della sala musica, progetto vivo e intergenerazionale, coordinato proprio da quelle persone eredi dei tempi dell’occupazione. Il furto della strumentazione avvenuto nel 2016, diventa la scintilla che riaccende la voglia di nuovi e vecchi attivisti di rilanciare il Casale in vista della fine della concessione, prevista per maggio 2017.

Davanti al rischio di un pericoloso impasse, tra gli appetiti della “burocrazia neoliberale”, la palese insufficienza della vecchia gestione e le mire della destra in cerca di vendetta, si compie un piccolo “miracolo”: come un’araba fenice, l’Associazione riesce a rinnovare la sua sfida, ricostruendo una base sociale solida, rilanciando la partecipazione diretta e l’autogestione come corpo attivo che sostanzia la struttura associativa. A fronte delle dimissioni del vecchio presidente e di alcuni rappresentanti del direttivo, riparte una stagione con nuove energie, proposte, progetti che si saldano con l’esperienza di quei compagni e compagne che avevano vissuto la nascita del Casale.

In quale contesto e per quali obiettivi fate questa scelta?

Si tratta di una fase storica segnata da una devastante crisi economica, sociale e climatica, crisi della democrazia. Il capitalismo di guerra attacca i diritti, il welfare, il lavoro, i beni comuni e l’ambiente. In questo contesto, si evolve anche l’”utilità sociale” e la mission di uno spazio come il Casale: da una parte, valorizziamo le attività consolidate (teatro, laboratori di artigianato, ginnastica, ecc.); dall’altra, decidiamo di allargare gli obiettivi e aprire nuove strade, guardando a quei soggetti che stanno pagando la crisi in prima persona (lavoratrici precarie, giovani, migranti, studenti, pensionati, ecc.). L’assemblea di gestione diventa luogo politico di discussione e progettazione, aperta a chi condivide i valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dell’antisessismo.

Si riaprono le finestre sul territorio, sulla città e sul mondo, con un variegato ventaglio di proposte: produzioni ed eventi musicali, artistici e culturali; corsi di autoformazione e sportello di tutela del lavoro precario; attività per genitori e bambin@; progetti ludici per piccole e grandi; servizi di inclusione e welfare dal basso; campagne di solidarietà e mutualismo durante la pandemia; mercati a km zero; sede dei collettivi studenteschi di zona e di progetti di accoglienza per migranti e rifugiati; festival interculturali e progetti con le scuole di zona; feste di sport popolare (Liberi di giocare) e tanto altro..

Solo per restare all’ultimo periodo, abbiamo ospitato e promosso alcuni progetti importantissimi: il percorso di lotta contro il demolitore di zona, ubicato pericolosamente vicino alla scuola Balzani; un evento di finanziamento a sostegno del Comitato genitori Salacone per i lavori dell’ex casa del portiere; Il Patto educativo del municipio V, pezzo fondamentale della rete territoriale delle comunità educanti.

Ci prendiamo cura anche delle rivendicazioni del Centro anziani di quartiere, di avere a disposizione spazi adeguati, e sosteniamo con forza la ristrutturazione dell’ex bocciofila, accanto al Casale. Con la nuova dirigenza del Centro avviamo un rapporto proficuo di collaborazione, mettendo a tacere i tentativi di strumentalizzazione di alcuni politici di aizzare una guerra generazionale.

Nel giro di poco tempo, questo bene comune, “inventato” dalle lotte, torna a essere un laboratorio sociale e politico intergenerazionale. Ma anche laboratorio ambientale, con il progetto di parco urbano, terreno decisivo per contrastare gli effetti del ritorno all’economia fossile: in totale autogestione e autofinanziamento, riprendiamo la cura del verde e gli interventi di disinfestazione, la manutenzione degli arredi urbani e della illuminazione, apriamo un fronte vertenziale con il municipio per gli interventi sul verde verticale e per la pulizia del quartiere.

Uno sforzo immane, condiviso con tanti abitanti del quartiere, che ha l’obiettivo di stimolare il ruolo e l’intervento del pubblico. Soltanto in questo modo, il parco, frutto delle lotte di inizi anni Novanta (la famosa campagna popolare “Adotta un albero”), potrà assolvere in pieno, anche nel futuro, la funzione pubblica di polmone verde, luogo di socialità e di incontro.

Come reagisce l’amministrazione municipale alla decisione di non lasciare l’immobile alla scadenza della concessione?

Con una e vera propria dichiarazione di guerra, sempre mascherata da “doveri burocratici inaggirabili”. Si aprono due fronti legali: il primo, relativo al decreto di rilascio dell’immobile, come condizione per l’apertura del nuovo bando (bando che non vedrà mai luce, confermando le ragioni che ci hanno spinto a non abbandonare una struttura conquistata con le lotte); il secondo, una ingiunzione fiscale con il ricalcolo vessatorio del vecchio canone di affitto, che noi comunque abbiamo continuato a pagare.

La prima causa è stata superata dall’approvazione della Delibera 104, che regolamenta la gestione del patrimonio pubblico, prevedendo l’accesso con istanza di parte (e una evidenza pubblica di 30 giorni) alle realtà che provengano da concessioni scadute e che siano in regola con i pagamenti; esattamente il nostro caso. Riguardo alla seconda causa, l’ingiunzione fiscale, abbiamo vinto il primo grado di giudizio; la controparte, in sfregio alle indicazioni della politica e al buon senso, ha deciso di ricorrere in appello prendendo come pretesto un refuso formale del testo finale della sentenza.

Inutile sottolineare, che questo assedio ci è costato decine di migliaia di euro, ricaduti sulle spalle di precari e disoccupati, che hanno impedito l’utilizzo di quelle risorse per investimenti e manutenzione degli spazi e della gestione del verde.

A latere, ci sono state altre due storie grottesche: la prima riguarda alcuni lavori di “messa in sicurezza” a carico del Municipio che, in realtà, hanno ridotto la sicurezza dell’immobile(!), divenuto facile oggetto di attacchi vandalici dei “soliti noti”. Anche qui siamo dovuti intervenire di tasca nostra per ristabilire la sicurezza generale dello spazio. La seconda riguarda una surreale causa penale piovutaci addosso a seguito di una segnalazione per un presunto “abuso edilizio” da parte di un consigliere municipale che non trova pace nel suo girovagare tra estremisti liberisti fuori tempo massimo. Il reparto edilizia del municipio, intervenuto con una solerzia da record, ha segnalato alla autorità giudiziaria una piccola struttura mobile, provvista di rotelle.

Ci sarebbe da ridere, ma invece la cosa si è trasformata in un processo penale vero e proprio. Dopo due anni e altre migliaia di euro di spese legali, è arrivata la sentenza di assoluzione completa, “perché il fatto non sussiste”. Come volevasi dimostrare. Dunque, nel paese dei condoni, delle speculazioni urbanistiche, delle rendite immobiliari, delle città piegate ai voleri privati, vengono colpite le realtà che tutelano il territorio e gli spazi pubblici.

C’è chi vi accusa di non essere abbastanza aperti al quartiere e ai suoi bisogni.

Accuse ridicole, ipocrite e strumentali da parte di chi aveva ridotto questo spazio a un parcheggio e un pugno di attività senza anima e partecipazione. Il Casale è tornato finalmente inclusivo, vivo, aperto, combattivo, non è più la brutta copia di un “centro anziani”, come qualche sciacallo ha proposto strumentalmente, provando a sobillare una guerra generazionale.

Insieme a tanti altri ci battiamo contro un modello di città escludente, una vetrina buona solo per gli interessi di pochi. La nostra città invece è fatta di partecipazione, di diritto alla casa contro gli interessi dei privati (come l’ennesimo centro commerciale davanti al parco di Villa De Sanctis), di nuovi diritti per il mondo del lavoro sfruttato, di spazi pubblici e non di regali ai pescecani (come il teatro tenda di via Lombardi), di consultori pubblici da difendere e riqualificare (come quello di via Casilina), di mobilità pubblica gratuita, di strade vive e libere rese tali dal protagonismo delle donne, di un sistema di welfare degno per nativi e migranti, per chi scappa da guerre e contribuisce alla ricchezza sociale di un paese che ancora deve fare i conti con la sua storia coloniale.

Chi avanza quelle critiche pretestuose fa riferimento a una manciata di odiatori social seriali, di postazioni politiche minoritarie sulla via del tramonto. La sfilza di attività, progetti, eventi – basta guardare la programmazione appena trascorsa del mese di giugno – racconta una realtà difficile da negare. Soprattutto, ci parla di una partecipazione straordinaria, frutto di anni di duro lavoro per riaprire al territorio e alla città uno spazio bellissimo e una comunità politica che non si arrende a questo presente di guerra e miseria.

