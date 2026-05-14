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Tacimento orizzontale di Mariapia L. Crisafulli al Pentatonic

Il 24 maggio, in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina la presentazione del libro

Redazione - 14 Maggio 2026

Domenica 24 maggio 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Mariapia L. Crisafulli e presentazione del suo libro Tacimento orizzontale, Macabor 2025.

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

Mariapia L. Crisafulli (Messina, 1996) ha conseguito la laurea in Storia, politica e relazioni internazionali all’Università di Catania. Attualmente vive a Bologna, dove sta perfezionando gli studi in Scienze storiche e orientalistiche. Si occupa di letteratura e critica, collaborando a diverse iniziative editoriali.

Tra le pubblicazioni più recenti, edite da Macabor: la raccolta di saggi Bravi maestri. Dissertazioni su Pasolini, Marcuse e Calandrone (2024), premio Franco Loi – Città di Grottammare per la giovane critica under 35, e la silloge Tacimento orizzontale (2025), segnalata al Premio Europa in Versi e in Prosa.

Scrive per la rivista online NonSoloCinema e collabora con il bimestrale di poesia Il sarto di Ulm. Nel 2025 le è stata assegnata la Targa Officina Roversi per la poesia. 

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione. 

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

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