Tango terapia a Roma: un abbraccio che cura l’anima

Un evento dedicato all’abbraccio universale del ballo riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Domenica 24 agosto 2025, dalle 19.00 alle 23.00, ingresso libero, si terrà a Roma, Piazza Caduti della Montagnola, una serata dedicata al Tango Argentino.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale TangoEventi e il Municipio Roma VIII, con la partecipazione dell’Istituto romano San Michele e il patrocinio dell’I.I.L.A organizzazione internazionale Italo-Latino Americana.

Nel corso della serata verrà presentata la seconda edizione del progetto della Associazione culturale TangoEventi “L’Abbraccio universale del Tango “Percorso di Tango terapia e tecniche di comunicazione / recitazione. Un seminario gratuito, finalizzato al riequilibrio all’autostima e all’armonia sociale a cura della Associazione culturale TangoEventi ideato e condotto da Fatima Scialdone. Un progetto del Municipio Roma VIII, in collaborazione con l’Istituto Romano San Michele.

Il programma prevede un corso di Tango terapia, tecniche di comunicazione e recitazione e tre serate di Tango libero alle quali saranno invitati a partecipare la comunità tanghera e gli iscritti al corso

Incontri gratuiti dal 1 settembre al 30 novembre al termine dei quali durante la prima settimana di dicembre si terrà una breve performance teatrale con tango di tutti i partecipanti al progetto.

Nel corso della serata tutti i presenti potranno ballare con i tanghi selezionati dal musicalizador Antonio Lalli. Previsti saluti dei rappresentanti istituzionali del municipio VIII, il Presidente Amedeo Ciaccheri, il Direttore Alessandro Bellinzoni Direzione Socio-educativa del Municipio RM VIII, Francesca Barbato Vice Presidente della commissione cultura politiche giovanili e lavoro Roma Capitale, il regista Carlo Del Giudice e Anna Costantini Psicoterapeuta Consigliere nazionale della società di Psico-oncologia / Tango Terapia.

Al termine breve performance di tango del gruppo solidale TangoEventi ” Viajeros dell’Abrazo.

