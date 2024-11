Tante splendide voci per sostenere l’associazione “La Primula” di Centocelle

Non solo le voci di due corali, ma il ricavato della serata del 16 Novembre 2004 sono il generoso regalo per l‘Associazione “La Primula” che, con sede a Centocelle nel V Municipio, dal 1988 svolge molteplici attività per favorire l’integrazione di persone diversamente abili.

In una chiesa gremita da un pubblico attento, che comprendeva naturalmente anche gli associati e volontari dell’Associazione, le corali Angelicus Concentus e Mirabilis Concentus si sono esibite, dapprima separatamente e poi insieme, sotto la direzione del maestro Gabriella Gianfagna, con l’accompagnamento della pianista M°. Donata Inciardi e del violinista M°. Luca Cireddu.

Non è facile comunicare le sensazioni evocate dall’ascolto di partiture di Vivaldi, Haendel, Mozart, Verdi, Mascagni, Fauré, Stole, Sgarlata, offerte con tecnica e passione impagabili da voci orchestrate perfettamente dalla direttrice Gianfagna, esigente tanto quanto coinvolgente i cantanti e il pubblico. Brani come l’Alleluja di Haendel, Inneggiamo al Signor di Mascagni (da La Cavalleria Rusticana) eseguito dalla soprano solista e dal coro, l‘Ave Maria di Gounod, interpretata dalla coppia tenore e soprano con il coro, il Magnificat di Vivaldi, hanno fatto emozionare intere generazioni e, naturalmente, anche i presenti alla serata. Non sono mancate le trascinanti esecuzioni di brani tratti dalla colonna sonora del film “Sister act” particolarmente apprezzate dai più giovani.

Ma l’emozione di tutti ha raggiunto l’apice con il bis, quando alle corali si è aggiunto il coro de “La Primula” curato dal tenore Michele Abramo e da Antonella Piantiloso, associata e una delle ottime voci della manifestazione, per eseguire lo Spiritual “Go down Moses” tratto dal Libro biblico dell’Esodo e perciò metafora della schiavitù dei neri in America.

Al termine della serata il laboratorio grafico pittorico della Primula, seguito da Nunzia Di Palo, ha fatto omaggio al maestro Michele di due composizioni ispirate a Mirò, frutto di più giorni di lavoro: una tela ad acquerello e un quadro con tecnica mista, collage, disegno, coloriage.

Il presidente dell’Associazione Massimo Gargiulo, che aveva introdotto la manifestazione presentando “La Primula” e i sui scopi, ha concluso la serata con un sentito ringraziamento a tutti i presenti e agli artisti.

Anche stavolta, grande merito a “La Primula”che non solo ha portato i “ragazzi” a gustare belcanto e buona musica, ma li ha resi protagonisti insieme con un ensemble vocale e strumentale di assoluto valore, realizzando concretamente l’inclusione delle persone diversamente abili, secondo quanto è nel suo Statuto e nella sua storia: gli associati, infatti, sono stati nel corso degli anni spettatori e attori di mostre fotografiche, spettacoli teatrali, concerti e mostre d’arte.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙