The Beatles – “50° Anniversario Abbey Road” a Roma   

Per il 50° anniversario della pubblicazione di Abbey Road, l’Official Beatles Fan Club Pepperland, in collaborazione con l’Istituto Quinta Dimensione e l’Archivio Riccardi, intende ricordare lo storico album con un’esposizione a tema che si terrà dal 26 al 28 settembre presso Spazio5, via Crescenzio 99/d, Roma.

L’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima le nuove edizioni di Abbey Road che Universal Music distribuirà in tutto il mondo dal 27 settembre.

La manifestazione rientra tra le numerose iniziative organizzate dall’Official Beatles Fan Club Pepperland.

L’inaugurazione avverrà giovedì 26 settembre alle ore 18.00 a Spazio5, in via Crescenzio 99/d, Roma (zona Piazza Risorgimento raggiungibile con metro A).

La mostra si articolerà in un’esposizione fotografica e in una rassegna di oggetti concernenti dischi e memorabilia legati esclusivamente ad Abbey Road.

L’esposizione fotografica s’intitola “In The Fog And In The Rain” e raccoglie notevole materiale lasciato al fan club da un’Apple Scruff italiana. Così erano denominate dagli stessi Beatles quelle ragazze che stazionavano davanti alla sede della Apple e della EMI a Londra allo scopo di incontrare i Fab Four e che ci hanno lasciato un patrimonio fotografico di “polaroid” assolutamente inedite e in perfetto stato di conservazione.

I visitatori, inoltre, potranno visionare l’inedito materiale fotografico “1965: The Beatles in Rome” a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado dell’Archivio Riccardi che racconta, attraverso le immagini del noto fotografo Carlo Riccardi, la tappa romana dei Beatles: dai preparativi al Teatro Adriano, alla conferenza stampa all’hotel Parco dei Principi, dove erano alloggiati, fino a concerto sul palco dell’Adriano a pochi passi dai fan trepidanti.

L’evento si concluderà con un incontro/dibattito su Abbey Road che avrà luogo sabato 28 settembre alle ore 18,00, sempre in via Crescenzio 99/d.

Il presidente dell’Official Beatles Fan Club Pepperland Luigi Luppola, in collaborazione con il segretario Marco Crescenzi, esporrà alcune curiosità e aneddoti su tutte le tracce dell’album. Il dibattito sarà intercalato da filmati e dalle performance della Beatles Tribute Band “The BeaT” che eseguirà in chiave acustica parte dei brani del 33 giri (ospiti Fabio Maccheroni e Sara De Carlo).

Saranno inoltre presentate tutte le versioni speciali di Abbey Road che Universal Music renderà disponibili: Box Super Deluxe 4 cd, Edizione Deluxe 2CD, Deluxe Vinyl Box Set (3 vinili da 180 g.) limited edition, Vinyl Picture Disc.

Ingresso gratuito per tutte le tre giornate dell’evento.

L’Official Beatles Fan Club Pepperland è un’associazione di volontariato, iscritta nel registro “Sezione Cultura” della regione Lazio, operante dal 1993, che ha assimilato la sezione italiana dell’originario Fan Club in attività sin dal 1966. www.beatlesfanclub.it

L’Istituto Quinta Dimensione è un’associazione senza scopo di lucro, che nasce dalla volontà di dare spazio a fotografi, artisti e scrittori fornendo loro la possibilità di presentare i propri lavori nel centro di Roma a costi contenuti.

L’Archivio Storico Fotografico Riccardi iscritto presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio di Roma in qualità di Patrimonio di Interesse Nazionale, è composto da oltre tre milioni di negativi originali, che ritraggono infiniti momenti più o meno noti della vita politica, sociale e di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 70 anni di Storia italiana.

“The BeaT” (già All Beat Back dal 2009 al 2018) è una band con all’attivo innumerevoli esibizioni e che ha suonato di fronte al Principe Harry d’Inghilterra durante la sua visita a Roma, nel 2014.

Lineup: Stephen Cox (voce e chitarra ritmica), Damiano Caporalini (voce e chitarra solista), Giuseppe Attili (batteria e percussioni), Andrea Sanarica (voce e basso elettrico). La band sarà affiancata da un chitarrista d’eccezione di grande esperienza e profondo conoscitore dei Beatles, Fabio Maccheroni, molto noto nel panorama romano e non solo e dalla bravissima cantante Sara De Carlo che eseguirà un brano, sempre tratto da Abbey Road.

INFO:

Official Beatles Fan Club Pepperland

info@beatlesfanclub.it +39 348 1758989

Istituto Quinta Dimensione – Archivio Riccardi

info@spazio5.com +39 348 4814089