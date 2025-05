Tor Bella Monaca chiama Corviale

Il 6 giugno 2025 al Cubo Libro in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca si terrà la presentazione della rivista Corvialista.

Oltre a Giuliano Battiston parteciperanno in piazza alcuni abitanti del quartiere che hanno partecipato attivamente alla redazione della rivista e si cercherà di attivare un ponte concreto e reale tra i due quartieri, così come tra realtà educative dei quartieri, e tra giornalisti che continuano a riflettere su come raccontiamo le “periferie”.

Dopo l’esperimento del numero zero nel 2024, realizzato dalle associazioni Gli Asini e Lettera22 nell’ambito del progetto MIP (il Mondo in periferia, le periferie del mondo, sostenuto con l’8 x mille della Tavola dei Valdese), quest’anno la Rivista Corvialista diventa trimestrale, grazie all’unione delle forze.

Alle associazioni citate, si è aggiunto infatti il sostegno del Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre e del Laboratorio di Città Corviale.

Palestra di partecipazione civica e attivismo, ideata e realizzata da una redazione di quartiere popolare che trova sede nella “Piazzetta delle Arti in movimento”, aperta al contributo di idee e proposte dei residenti del “serpentone”, la Rivista Corvialista è uno strumento di autorappresentazione per i cittadini di Corviale che vuole supplire al deficit di rigore giornalistico nel racconto di questa periferia di Roma sudovest, in una fase di rigenerazione urbana.

Stampata con metodi artigianali, grazie alla Stamperia del Tevere, ideata e pensata come strumento di intelligenza collettiva e pratica comunitaria, la Rivista Corvialista riflette criticamente sulle dinamiche sociali di Corviale ma ambisce a dialogare con le altre periferie di Roma e oltre.

