Tor Marancia, pronto l’Afa 1: il nuovo ingresso del parco sarà intitolato ad Antonio Cederna

Il parco di Tor Marancia si prepara a tornare protagonista della vita del quartiere. Dopo mesi di lavori, l’Afa 1, il terzo ingresso da piazza Lante, è pronta a essere riconsegnata ai cittadini.

E sarà un tributo a chi ha fatto della tutela del verde e del paesaggio urbano la propria battaglia: l’ingresso sarà infatti intitolato ad Antonio Cederna, il giornalista e ambientalista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia di Roma.

L’inaugurazione, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è prevista entro pochi giorni.

L’Afa 1 non è solo un cancello in più: è un nuovo spazio vivo e pulsante di 6,5 ettari di verde, pensato per tutti. Dai percorsi ciclopedonali al percorso vita, dalla piazza pavimentata di 700 metri quadrati al giardino attrezzato, fino alle aree giochi per bambini e a uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe: ogni angolo è stato studiato per rendere il parco accogliente, funzionale e sicuro.

Non sono mancate le polemiche: durante l’estate 2024, molti residenti hanno criticato l’abbattimento di alcuni alberi, lanciando una petizione online da 10mila firme.

Ma l’assessore all’Ambiente del Municipio VIII, Claudio Mannarino, ha spiegato che gli ailanti rimossi non erano alberi di pregio, mentre altre piante erano morte o pericolanti, e che la sicurezza dei cittadini e la fruibilità del parco erano prioritarie.

E l’Afa 1 è solo il primo capitolo. I tre casali storici del parco diventeranno punti informativi e spazi di sperimentazione, grazie alla collaborazione con il Parco Regionale e il Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Il casale più interno, quello del borghetto Afa 6, ospiterà un progetto di agricoltura sociale, in linea con la vocazione agricola della zona, con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro del Consorzio Tor Marancio, come spiegato dal presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri.

