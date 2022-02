Tor Sapienza festa della Donna 2022 con la Mostra-Mercato “Donne al V”

Domenica 6 marzo dalle 9.00 alle 19.00 Via Tor Sapienza si vestirà a festa per accogliere la grande Mostra-Mercato “Donne al V” dedicata alla festa dell’8 marzo, con la pedonalizzazione nel tratto Piazza Cesare De Cupis – Via Felice De Andreis.

L’Unione Nazionale Organizzazione Eventi, Artigianato al Femminile

Cais Uniti in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani Tor Sapienza e il Patrocinio del Municipio V, con il progetto Donne al V danno vita ad un contenitore di idee e di esperienze al femminile che ha l’obiettivo di esaltare la figura della donna in ambito familiare, lavorativo, artistico ed imprenditoriale.

Non il solito mercatino quindi ma una vetrina temporanea su strada che rappresenterà lo straordinario lato creativo di hobbiste e donne artigiane. Tante le categorie merceologiche nei 45 stands presenti all’evento, i settori sono i più disparati: decorazioni, lavorazione del legno, di metalli e pietre preziose, lavorazione del vetro e della ceramica, abbigliamento su misura, pelletteria, fabbricazione di sculture piccoli oggetti e lavorazione della carta, infine produzione e lavorazione di prodotti alimentari.

Insomma domenica 6 marzo non prendere altri impegni Tor Sapienza ti aspetta,,,