Tor Sapienza, TS Idee OdV ha vinto il Premio Cambiare 2026

Una notizia che illumina il territorio e un’intera comunità: TS Idee OdV ha vinto il Premio Cambiare 2026, nella categoria Ambiente e Sostenibilità, grazie al progetto “Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli”.

Un riconoscimento importante, che assume un valore ancora più profondo perché nasce da un percorso collettivo, condiviso, costruito anno dopo anno nel quartiere di Tor Sapienza.

Cos’è il Premio Cambiare 2026

Promosso da Dire Fare Cambiare APS in partnership con il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza il Premio Cambiare 2026 è un riconoscimento nazionale che valorizza progetti capaci di generare impatto sociale concreto, promuovendo inclusione, sostenibilità e partecipazione attiva.

L’iniziativa si fonda su principi chiari:

rafforzare le comunità locali

sostenere reti territoriali collaborative

valorizzare buone pratiche replicabili

promuovere un cambiamento positivo e duraturo

In questa quarta edizione sono state presentate 75 candidature provenienti da tutta Italia: esperienze diverse, ma unite dalla volontà di migliorare i territori e la qualità della vita delle persone.

Tra queste, il progetto “Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli” si è distinto per la sua capacità di unire dimensione sociale, ambientale e comunitaria, trasformando un evento in un vero motore di partecipazione e coesione.

Un premio che parla di comunità

Ridurre tutto a una semplice “vittoria” sarebbe limitante.

Questo riconoscimento racconta una storia più grande: quella di un quartiere che ha scelto di esserci, di collaborare, di costruire insieme.

TS Idee OdV ha svolto un ruolo fondamentale, ma come strumento, come punto di connessione tra realtà diverse. La vera forza è stata la rete.

Scuole, Scout, Parrocchia, enti, associazioni, Centro anziani, operatori economici, famiglie e volontari: un intreccio vivo che ha reso possibile questo risultato.

Le parole del Presidente

A rendere ancora più autentico questo momento sono le parole del Presidente di TS Idee OdV Giovanni Fornaciari, cariche di emozione e riconoscenza:

“Questo premio non è solo nostro. È di Tor Sapienza. TS Idee è stato lo strumento, ma il merito di questo riconoscimento è della comunità che ogni giorno sceglie di costruire, partecipare, mettersi in gioco. È un premio vinto insieme: dalle scuole, dagli Scout, dagli enti e dalle associazioni, dalla Parrocchia, dal Centro anziani, dagli Operatori economici, da tutti i cittadini e dai volontari. Questo risultato dimostra che quando un quartiere si unisce, può davvero cambiare le cose.”

Un segnale importante

Questa vittoria è un segnale importante. Dimostra che anche nei contesti più complessi possono nascere esperienze capaci di generare bellezza, inclusione e futuro.

È la prova che il cambiamento non è un’idea astratta, ma qualcosa che prende forma nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nella capacità di fare squadra.

Oggi Tor Sapienza non celebra solo un premio. Celebra anche un pò sé stessa. E lo fa con una consapevolezza che insieme si può davvero costruire qualcosa di grande.

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