Tor Tre Teste. Concerto di Natale del Centro Culturale Lepetit e dell’Ass. L’INCONTRO 

Il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’INCONTRO invitano Sabato 20 Dicembre alle ore 19.45 al Concerto di Natale che si terrà presso la Chiesa di San Tommaso d’Aquino.

“Nell’occasione – dice il presidente Giorgio Grillo – porgiamo i nostri auguri di Buon Natale e Buon Anno 2026 e il nostro ringraziamento a tutte le persone e associazioni del territorio che ci hanno affiancato quest’anno“.

