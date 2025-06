Giochi all’aperto per tutte le età nell’area di via Meuccio Ruini a Colli Aniene mercoledì 18 giugno ore 17,30 con l’iniziativa “Torna a giocare, eravamo felici e non lo sapevamo” realizzata dal Comitato Soci Coop e da Sogester, traendo spunto dal libro di Mauro De Cesare “Torna a giocare. Spegni il computer”.

Saranno di scena i giochi di una volta, dall’hula hoop, al salto con la corda, a ruba bandiera e tanti altri ancora.

Saranno presenti l’Autore e le Istituzioni locali.

