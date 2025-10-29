Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli Teatro
Torna il Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”

Dall'8 al 16 novembre, presso il teatro della Scuola Primaria "Italo Calvino" in Via A. Bongiorno, 25

Redazione - 29 Ottobre 2025

Torna anche quest’anno il Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” ormai giunto alla 15ª Edizione dall’8 al 16 novembre 2025, presso il teatro della Scuola Primaria “Italo Calvino” in Via A. Bongiorno, 25.

Abbonamento per tutti gli spettacoli a 10 euro: prenotazione obbligatoria al 339-2693967.

