Torna il Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”

Torna anche quest’anno il Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” ormai giunto alla 15ª Edizione dall’8 al 16 novembre 2025, presso il teatro della Scuola Primaria “Italo Calvino” in Via A. Bongiorno, 25.

Abbonamento per tutti gli spettacoli a 10 euro: prenotazione obbligatoria al 339-2693967.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.