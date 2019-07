Torna l’Aperossa a p.le Centrale Montemartini e con l’Arena Magliana

Torna a Roma l’APEROSSA, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. L'iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana 2019 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Musica, reading teatrali, esplorazioni urbane dal 22 al 27 LUGLIO 2019 a Piazzale della Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106 Roma. Ingresso libero

L’appuntamento consolidato del particolarissimo veicolo cinemobile che propone intorno a sé iniziative culturali e interdisciplinari, si svolgerà dal 22 al 27 luglio nel quartiere Ostiense di Roma, in un’area fortemente caratterizzata dal passato industriale e da un tessuto sociale operaio, oggi protagonista di una profonda rigenerazione urbana.

Mentre gli eventi dal vivo – tra reading e monologhi teatrali, concerti con sonorizzazioni live di archivi filmici in proiezione, visite museali ed esplorazioni partecipate alla scoperta del territorio – si svolgeranno presso il piazzale adiacente la Centrale Montemartini, dove peraltro ha sede l’AAMOD, altre attività di ricerca, ludiche e promozionali, avranno luogo presso i Mercati della Montagnola, Ostiense e Grotta Perfetta. Spazio anche alla raccolta di testimonianze orali sulla memoria del quartiere e la produzione di brevi documentari sui luoghi partecipati e “restituiti” alla cittadinanza locale.

La manifestazione, ad ingresso libero, è un fulgido esempio di integrazione tra esperienze, luoghi e storia di contesti da valorizzare e far conoscere proprio attraverso un’organizzazione a partecipazione condivisa.

L’APEROSSA Cinquanta sfumature di donna. Il cinema racconta l’immagine della donna e il suo ruolo nella società. Dal 29 luglio – 2 agosto 2019 Arena Magliana in Piazza Fabrizio De André – Roma. Ingresso libero

Sorgerà all’interno di un’area simbolo della trasformazione urbanistica ed antropologica della città l’arena cinematografica estiva proposta da L’APEROSSA, nell’ambito dell’Estate Romana 2019.

Piazza Fabrizio De André, nel cuore della Magliana, sarà infatti la cornice di cinque serate organizzate dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.L’iniziativa è risultata idonea all’Avviso Pubblico Arene 2019 pubblicato dal Dipartimento Attività Culturali e promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale in

collaborazione con SIAE.

Dal 29 luglio al 2 agosto, con laboratori diurni (in programma presso la sede AAMOD, Centrale Montemartini) ed eventi pubblici serali introdotti dalla giornalista Angela Prudenzi con ospiti quotidiani, si consoliderà una rassegna che ha fatto del recupero della memoria storica audiovisiva e delle sue forme di ricerca e rielaborazione un vero proprio strumento

di conoscenza e partecipazione condivisa con gli abitanti di luoghi-simbolo della periferia romana.

Al mattino, gli incontri aperti al pubblico e tenuti da docenti e archivisti appartenenti al mondo del cinema e audiovisivo, verteranno sui modelli di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, con visione di brani di film ed esercizi di decodificazione del linguaggio, educazione dei giovani all’approccio documentaristico, esercizi alla scoperta del cinema “inedito” online, metodologia nella ricerca delle fonti e lezioni d’autore. Gli incontri si terranno presso la sede della Fondazione Internazionale Di Liegro (Via Ostiense, 106).

Il calendario serale si rivolgerà in maniera più approfondita al femminile nel cinema, con una rassegna dal titolo “Cinquanta sfumature di donna” che vede, a partire dalle ore 21:00, la proiezione di corti e lungometraggi (ore 21) dedicate all’immagine della donna ed al suo ruolo nella società. Tra le opere in visione selezioni dei cinegiornali Luce ed estratti di opere metropolitane e sulla periferia di Miguel Herrera e Annabella Miscuglio, ma anche significative pellicole di De Sica, Bolognini, Pietrangeli, Scola e Moretti. L’ingresso è libero a tutti.

Il programma

LUNEDI 29 LUGLIO

Ore 10:00 – 13:00

LABORATORIO:

“Ri-usare il Cinema”

Con Claudio Olivieri (archivista e ricercatore)

Ore 21:00

IL CORTO

Selezione Cinegiornali Luce sulla Magliana (1970/74)

Ore 21:30

IL FILM

“I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica (1943)

MARTEDI 30 LUGLIO

Ore 10:00 – 13:00

LABORATORIO:

“La memoria ricomposta – Cinema e movimenti.

Con Claudio Olivieri (archivista e ricercatore)

Ore 21:00

IL CORTO

Selezione Cinegiornali Luce sulla Magliana (1959/71)

Ore 21:30

IL FILM

“Arrangiatevi” di Mauro Bolognini (1959)

MERCOLEDI 31 LUGLIO

Ore 10:00 – 13:00

LABORATORIO:

“Esercizi alla scoperta del cinema “inedito” online.

Con Letizia Cortini (archivista e docente)

Ore 21:00

IL CORTO

“Lotte alla Magliana” di AA.VV. (1972)

Ore 21:30

IL FILM

“Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli (1965)

GIOVEDI 1 AGOSTO

Ore 10:00 – 13:00

LABORATORIO:

“Le fonti filmiche per l’insegnamento della storia”.

Con Letizia Cortini (archivista e docente)

Ore 21:00

IL CORTO

Estratto da “Magliana” di Miguel Herrera (1974)

Ore 21:30

IL FILM

“Ci eravamo tanto amati” di Ettore Scola (1974)

VENERDI 2 AGOSTO

Ore 10:00 – 13:00

LABORATORIO:

“Lezioni d’autore. Come preparare un documentario”

Con Monika Maurer

Ore 21:00

IL CORTO

Estratto da “Percorsi metropolitani”, di Annabella Miscuglio (1983)

Ore 21:30

IL FILM

“Bianca” di Nanni Moretti (1984)