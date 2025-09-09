Torna L’Arte nel Portico a Colli Aniene 25-26-27 settembre 2025

Il 25-26-27 settembre 2025 torna L’Arte nel Portico a Colli Aniene, in V.le Ettore Franceschini, Via Meuccio Ruini, Via Virgilio Melandri, L.go Nino Franchellucci

L’evento, organizzato dall’Associazione Il Foro con il supporto di Sogester soc. coop., un appuntamento che da 36 edizioni trasforma i portici in una galleria d’arte a cielo aperto, dove incontrarsi e lasciarsi ispirare

Sono previsti, tra l’altro,

– Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

– Esposizione delle opere dedicate al Premio Virgilio Melandri

– Iniziative culturali e ricreative per tutte le età

– Mostra fotografica delle iniziative de Il Foro

– Mostra fotografica dedicata a Mimmo Pietrangeli

1 ottobre 2025 – ore 17:00

Istituto Minerva, viale B. Bardanzellu, 83

Il Programma, gli artisti partecipanti, gli eventi giorno per giorno nella locandina allegata

