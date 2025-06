Torna l’ultramaratona notturna “6 ore di Roma” nel parco di Villa De Sanctis

Sabato 12 luglio 2025 a Roma con partenza alle ore 23:00 si correrà la V edizione della “6 ore di Roma – Memorial Massimo Pogelli e Alessandro Castelli” un evento quasi unico nel territorio Italiano.

L’Associazione VDS Villa De Sanctis, uno dei Gruppi sportivi più importanti del Municipio V di Roma Capitale, ha le capacità di organizzare l’evento, grazie all’intraprendenza del Presidente Adalberto Sabatella e la piena collaborazione di tutti gli atleti del VDS che ne fanno parte.

Organizzare una corsa podistica notturna comporta diverse problematiche, principalmente legate alla sicurezza e alla pianificazione. È necessario valutare l’illuminazione del percorso, la segnaletica , la presenza di volontari, la gestione dell’emergenza, con personale medico e ambulanze disponibili in caso di infortuni o malori.

Per organizzare un evento simile ci vuole insomma coraggio e il desiderio di realizzare qualcosa di diverso rispetto alle solite gare diurne, di 10 chilometri.

La sesta edizione della 6 ore di Roma.è organizzata da ASD Villa De Sanctis in collaborazione con il White Shoes Runners Club, è inserita nel calendario IUTA di Ultramaratona. La gara è omologata FIDAL e ha ottenuto la Bronze Label IAU 2025.

È una gara individuale di 6 ore, è prova del 23° Grand Prix IUTA 2025 Ultramaratona, La gara si svolgerà in un circuito di un km ricavato nell’interno del Parco archeologico di Villa De Sanctis.

La 6 ore di Roma, con partenza alle ore 23.00 di sabato 12 luglio 2025 presso il Parco di Villa de Sanctis – Via di San Marcellino, terminerà alle ore 6:0 di domenica 13 luglio 2025.

Il percorso sarà tutto illuminato dall’inizio a fine gara, durante le ore di gara i volontari del VDS assisteranno gli atleti partecipanti, con tantissime premure a partire dai rifornimenti.

L’evento ha sempre avuto sempre grandissimi successi di adesione per la partecipazione di atleti provenienti di tutte le Regioni d’Italia e dall’estero e anche di pubblico nonostante l’ora notturna di svolgimento. Ci sarà pure presenza delle Autorità del V Municipio durante le premiazioni.

RIEPILOGO la 6 ORE DI ROMA, Data : 12/07/2025 (ore 23:00:00), Distanza : 6 ORE Km, Località: Roma (RM), Indirizzo: Parco Villa De Sanctis – Via di San Marcellino

