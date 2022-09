Torre Maura ha 100 anni ed anche un inno

Torre Maura festeggia 100 anni e la William School Music con profondo orgoglio ha creato l’inno del quartiere con il relativo videoclip musicale!

“A Torre Maura – annuncia in un post la William School Music – nasce l’inno della periferia e come un Tam Tam batte forte, passando da una strada all’altra, echeggiando da quartiere a quartiere… questo fa la musica unisce abbattendo tutte le barriere culturali e sociali e non solo.

Con “TAM TAM …di Periferia” abbiamo voluto creare qualcosa di unico che prima non c’era, dare un’unica voce alla Periferia troppo spesso dimenticata ma identità di una città, di una nazione. abbiamo voluto unire tutti i quartieri di Roma in un unico suono in un unico inno… sperando diventi l’Inno delle Periferie d’Italia!

Forza ragazzi fatevi sentire con i vostri Tamburi!

Il brano sarà presentato il 01 Ottobre dalle ore 16:00 sul palco a Piazza degli Alcioni.

Ci saranno i nostri Artisti, le nostre super band e ospite della serata il rapper Manuel Nitrus!”

La Festa è Patrocinata dal Comune di Roma e dal Municipio VI