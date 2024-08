Tutti i vincitori del Premio Ischitella-Pietro Giannone dal 2004 al 2024 (6)

I VINCITORI DEL PREMIO ISCHITELLA-PIETRO GIANNONE DAL 2004 AL 2024

2004 – Vincitore della prima edizione Giovanni Nadiani con la silloge Eternit. 2° il piemontese Remigio Bertolino, con la raccolta Orfanej, 3° ex-aequo Franco Pinto (dialetto garganico di Manfredonia, FG) ed Ettore Baraldi (dialetto di Fossoli, MO). Finalisti: Fabio Franzin, Mario Mastrangelo, Pier Franco Uliana.

2005 – Vincitrice della seconda edizione Giancarla Pinaffo con la raccolta in francoprovenzale Dzouri el perax, nìvoulax. 2° Franco Fresi con la raccolta in sardo-gallurese Passoni e cosi di, 3° ex aequo Fabio Franzin con Pàre (dialetto trevigiano) e Francesco Gabellini con Caléndre (romagnolo riccionese), quarti ex aequo Ettore Baraldi (fossolese) e Mario Meloni (romanesco).

2006 – Vincitore della terza edizione Renato Pennisi, catanese, con la raccolta inedita in dialetto siciliano Menzi storii (Mezze storie). 2° il romano Pier Mattia Tommasino, 3° il friulano Giacomo Vit, 4° il sassarese Giuseppe Tirotto e 5° Lia Cucconi per una raccolta in dialetto di Carpi (MO).

2007 – Vincitore della quarta edizione Rocco Brindisi con la raccolta in dialetto lucano Morte de nu fra che uardava, 2° classificato Riccardo Sgaramella (dialetto di Cerignola, Foggia) e terzo Gian Marco Pedroni (dialetto modenese).

2008 – Vincitore della quinta edizione Maurizio Noris con la raccolta in dialetto bergamasco Dialèt de nòcc, d’amour, 2° la ragusana Antonella Pizzo, 3° il ravennate Paolo Borghi.

2009 – Vincitore della sesta edizione Benito Galilea con la raccolta in dialetto calabrese Ju nenti (Quel niente), 2° Ombretta Ciurnelli con la raccolta in dialetto perugino Si curron le formiche, 3° Anna Elisa De Gregorio con la raccolta in dialetto anconetano ’L tempo de l’imperfeto.

2010 – Vincitrice della settima edizione Nelvia Di Monte con la raccolta inedita in lingua friulana Dismenteant ogni burlaz (Dimenticando ogni temporale). 2° Silvio Ornella con la raccolta, nella parlata del friulano occidentale del comune di Zoppola (PN) Il polver ta la mània (La polvere sulla manica), 3° Alfredo Panetta (nativo di Locri, RC), con la raccolta in dialetto calabrese Na folia nt’è falacchi (Un nido nel fango).

2011 – Vincitore dell’ottava edizione è stato Roberto Pagan, con la raccolta in triestino Àlighe (Alghe). 2° Pietro Marelli, con la silloge ’Na man a cart (Una mano a carte), 3° ex-aequo Franco Fresi con la raccolta in sardo gallurese Tempu uldinariu (Tempo ordinario) e il veneto Pier Franco Uliana, con In cao al bosch (In fondo al bosco) in cenedese rustico di Fregona.

2012 – Vincitore della nona edizione Marcello Marciani con la raccolta in dialetto abruzzese Rasulanne (Rasoiate), 2° classificato Salvatore Bommarito con la raccolta in dialetto siciliano Vinnigna d’ummiri (Vendemmia d’ombre), 3° Lia Cucconi con la raccolta in dialetto di Carpi, MO, D’eter pan?.

2013 – Vincitore della decima edizione Giovanni Benaglio di S. Giovanni Lupatoto (VR) con la raccolta in dialetto veronese Saorìo l’è ’l silensio (È succoso il silenzio). 2° Maurizio Casagrande (Cartura, Padova) con la raccolta Anca sensa de mi (Anche senza di me), 3° Cettina Caliò (Paternò, Catania) con la raccolta in dialetto siciliano I paroli nichi nichi (Le parole piccole piccole).

2014 – Vincitore dell’undicesima edizione è stato Giuseppe Samperi, con la raccolta in dialetto siciliano Dialettututtu (Dialettotutto). 2° Sebastiano Aglieco, con la raccolta dialetto siciliano I sciancu e ruppi (Accanto ai nodi), 3° Loredana Bogliun, con la raccolta in dialetto istroromanzo di Dignano d’Istria Sfisse (fessure spiragli).

2015 – Vincitore della dodicesima edizione è stato Paolo Gagliardi è il vincitore della dodicesima edizione del Premio Ischitella Pietro Giannone 2015 con la raccolta poetica in dialetto romagnolo di Lugo (RA) Fent, caval e re (Fante cavallo e re). 2° Gabriella Rossitto, con Petrafennula, in dialetto siciliano di Catania, terzo Giovanni Nadiani con Anmarcurd (Non mi ricordo), in dialetto romagnolo di Reda di Faenza (RA).

2016 – Nadia Mogini ha vinto con la silloge inedita in dialetto perugino Íssne (Andarsene) la tredicesima edizione del Premio Ischitella Pietro Giannone 2016 per una raccolta poetica inedita nei dialetti d’Italia. Secondo classificatoNino Fraccavento, con Frevi di marzu (Febbre di marzo), in dialetto siciliano di Ramacca (CT), terzo Paolo Steffan di Castello Roganzuolo (San Fior – TV) con Frazhun (Frantumi), in un dialetto di area trevigiana di Sinistra Piave.

2017 – Daniel Cundari ha vinto con la raccolta inedita ’ngilla orba (anguilla cieca) in dialetto calabrese la quattordicesima edizione del Premio Ischitella Pietro Giannone. Secondo classificato Daniele Gaggianesi con la raccolta in dialetto milanese del XXI secolo Quand finìssen i semafor (Quando finiscono i semafori), terzo classificato Francesco Indrigo con la raccolta in friulano Nissun di nun (Nessuno di noi).

2018 – Ivan Crico è il vincitore della quindicesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2018 con la raccolta poetica inedita Seràie nel “sermo rusticus arcaico veneto ‘bisiàc’” del territorio di Monfalcone (GO). Seconda classificata Patrizia Sardisco di Monreale (PA) con la raccolta in dialetto siciliano ferri vruricati (arnesi sepolti). Terzo Giacomo Vit di Cordovado (PN) con la raccolta di poesie in friulano A tàchin a trimà li’ as (Cominciano a tremare le api).

2019 –Vincenzo Mastropirro è il vincitore della sedicesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2019 con la raccolta Pezzecatìdde (Briciole) nel dialetto di Ruvo di Puglia, BA. Seconda classificata Andreina Trusgnach con la silloge Pingulauenca, ki jo nie bluo (l’altalena che non c’era) in dialetto sloveno delle Valli del Natisone. Terzo il sardo Giampaolo Serra con la raccolta A duru duru (Ninna nanna).

2020 – Anna Elisa De Gregorio è la vincitrice della diciassettesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2019 con la raccolta Na giungla de cartò (Una giungla di cartone) in dialetto anconetano; Secondo classificato Francesco Indrigo con la silloge Forsi il vint (Forse il vento), dialetto friulano; terzo classificato Paolo Steffan, con la raccolta Sganga de ciel (Brama di cielo), in dialetto veneto.

2021 – Patrizia Sardisco è la vincitrice della diciottesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2021 con la raccolta Sìmina ri mmernu (Semina d’inverno) in dialetto siciliano. Secondo classificato Nevio Spadoni con la silloge L’incòẓan (L’incudine) in dialetto romagnolo di area ravennate, Ville Unite. Terzo Antonio Maddamma con la raccolta B’stiulin (Bestioline) in dialetto senigalliese – Senigallia (AN).

2022 – Sergio Cicalò è il vincitore della diciannovesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2022 con la raccolta Passionis (Passioni), in sardo campidanese-cagliaritano. Seconda classificata Grazia Scuderi con la silloge, C’era n’isula “C’era un’isola”, dialetto siciliano. Terza Nerina Poggese con la raccolta Na scarsela’ de stele (Una tasca di stelle), dialetto veneto.

2023 – Francesco Indrigo è il vincitore della ventesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2022 con la raccolta in friulano Fores’c / Forestieri, Secondo classificato Francesco Granatiero con la raccolta in dialetto garganico di Mattinata (FG), “Criste nd’i cardune (Cristo tra i cardi)”. Terzo Fabio Maria Serpilli, “L’ultima religió (L’ultima religione)”, dialetto anconitano moderno.

2024- Maurizio Casagrande è il vincitore della ventunesima edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone 2024 con la raccolta in dialetto veneto Co ‘na piena de ’una (Col plenilunio). Seconda classificata Rosangela Zoppi con la raccolta in dialetto romanesco L’urtima muta. Terzo Sandro Pecchiari con la raccolta in dialetto triestino Co se iera muli.

Le raccolte dei vincitori pubblicate da Edizioni Cofine

Sono stati già pubblicati da Edizioni Cofine i volumi contenenti le raccolte vincitrici dei premi Ischitella-P. Giannone:

Eternit di Giovanni Nadiani (in dialetto romagnolo, 2004),

Dzouri el pérax nivoulax (Sopra i sassi, nuvole) di Giancarla Pinaffo, in dialetto francoprovenzale, 2005),

Menzi storii (Mezze storie) di Renato Pennisi (in dialetto siciliano, 2006),

Morte de nu fra che uardava (Morte di un fratello che guardava) di Rocco Brindisi (in dialetto lucano, 2007),

Dialèt ne nòc d’amur (Dialetto di notte, d’amore) di Maurizio Noris (in dialetto bergamasco, 2008),

Ju nenti (Quel niente) di Benito Galilea (in dialetto calabrese, 2009),

Dismenteant ogni burlaz (Dimenticando ogni tempesta) in dialetto friulano di Nelvia Di Monte (2010),

Àlighe (Alghe) in dialetto triestino di Roberto Pagan (2011),

Rasulanne (Rasoiate) in dialetto abruzzese di Marcello Marciani (2012);

Saorìo l’è ’l silensio (Saporoso è il silenzio) in dialetto veneto di Giovanni Benaglio (2013),

Dialettututtu in dialetto siciliano di Giuseppe Samperi (2014),

Fent, caval e re in dialetto romagnolo di Paolo Gagliardi (2015),

Íssne (Andarsene) in dialetto perugino di Nadia Mogini (2016),

’ngilla orba (anguilla cieca) in dialetto calabrese di Daniel Cundari (2017),

Seràie nel sermo rusticus arcaico veneto-bisiàc di Monfalcone (GO) di Ivan Crico (2018),

Pezzecatidde in dialetto di Ruvo di Puglia (BA) di Vincenzo Mastropirro (2019),

Na giungla de cartò in dialetto anconetano di Anna Elisa De Gregorio (2020),

Simina di mmernu, in dialetto siciliano,

Passionis (Passioni) di Sergio Cicalò, in sardo campidanese-cagliaritano,

Fores’c / Forestieri, in friulano di Francesco Indrigo, Co ‘na piena de ’una (Col plenilunio) in dialetto veneto di Maurizio Casagrande.

I video dei poeti dialettali vincitori del Premio

Su youtube (vicluc100 – https:////www.youtube.com/results?search_query=vicluc100&sm=3 sono presenti numerosi video di poeti dialettali vincitori del Premio

Qui gli altri articoli pubblicati sul Premio Ischitella -Pietro Giannone

https://abitarearoma.it/tag/premio-ischitella-pietro-giannone-2024/

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙