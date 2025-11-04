Tutti per uno un coro per tutti al Teatro della Forma

Il 29 novembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 20 al Teatro della Forma (in Viale della Primavera 317, a Roma Centocelle tel. 06 2440 7469), arriva la serata più allegra dell’anno.

TUTTI PER UNO, CORO PER TUTTI! è un varietà pieno di musica, canti e balli condotto da Andrea Franchini e Elena Parisella.

Ma attenzione: non si resta fermi. Si potrà cantare insieme agli artisti e – perché no?, lanciarsi in un twist, perché in questa occasione il CORO è per tutti.

Ingresso 10 euro. Prenotazioni 338 6476770

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.