Un concerto in chiave pop diventa il “punto luce” del Natale a Torre Maura

14 dicembre 2024 Un sabato pomeriggio nella sala teatro del PUNTO LUCE di Via Walter Tobagi, in perfetto clima natalizio, sarà il modo in cui anche nel quartiere di Torre Maura la musica di qualità e la danza giovanile diventeranno il modo più bello per potersi finalmente scambiare auguri, non solo formali ma con un contenuto di grande valore.

Dopo la partecipazione e l’entusiasmo che si sono viste nel Concerto di Natale dello scorso anno, è stato quasi scontato fare il possibile per rendere questa seconda edizione del 2024, ancor più grande e coinvolgente.

“C’è qualcosa di speciale nel vedere un quartiere intero riunito per festeggiare insieme la magia del Natale. Quando tutto questo è nato – racconta Fabio Feliziani, fondatore e presidente della William School Music – non avrei mai immaginato il grande successo e la risposta calorosa della comunità di Torre Maura.

Eppure, lo scorso anno, alla prima edizione del Concerto di Natale, il tutto esaurito a teatro è stato un segno, per tutto il nostro team, di quanto un evento come questo questo fosse atteso e desiderato da tempo.”

Insieme alla William School Music, ideatrice e coordinatrice dell’evento, quest’evento nasce grazie alla collaborazione con il “PUNTO LUCE” di Save The Children Italia ed in particolare con Vincenzo Oliva, dell’Ass.ne ANTROPOS e pian piano è diventato molto di più di un semplice concerto, ma un momento di confronto, unione in rete e condivisione per celebrare insieme il Natale, alimentando un vero senso di comunità.

Quest’anno nuovi compagni di viaggio si uniranno al progetto, accanto agli artisti ed ai maestri della “WILLIAM SCHOOL MUSIC”, che ancora una volta curerà il concept musicale dell’evento, come la SCUOLA DI DANZA RELEVÉ, che arricchirà l’evento con la bellezza della danza e come gli amici de “LA VIA DEL FARE”, associazione culturale dedicata al sociale ed al recupero della tradizione, dell’ambiente e del territorio, realtà entrambe di Torre Maura, che aiuteranno a creare un grande progetto d’inclusione e comunità che è lo scopo primario dell’evento.

È emozionante vedere come quest’iniziativa stia crescendo e come sempre più realtà siano pronte a dare il loro contributo per fare di questo concerto un’occasione di festa per tutti ed un appuntamento tradizionale per i prossimi anni.

L’obiettivo è creare non solo uno spettacolo, ma un’esperienza significativa da ricordare, che possa coinvolgere tutti, grandi e piccini, portando nel quartiere un’atmosfera del Natale che vada oltre il consumismo, ma ci faccia riscoprire i valori del passato in chiave moderna o come racconta la scaletta musicale, in “chiave pop”.

Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e tutte le persone che, ognuno secondo le proprie capacità ed esperienze, contribuiranno a fare un lavoro corale, facendo rete insieme su ogni aspetto tecnico, organizzativo e comunicativo.

