“Un matrimonio a tutti i costi” con il Laboratorio teatrale “Emozioni in tasca

Il Laboratorio teatrale “Emozioni in tasca” presenta Domenica 4 Giugno e Domenica 11 Giugno gli allievi della Parrocchia S. Bernadette Soubirous in una commedia brillante ideata e scritta da Floriana Franceschi dal titolo ”Uun matrimonio a tutti i costi” con (in ordine di apparizione): Ernesto Cardone, Chiara Castorrini, Daniela Farlese, Carmelina Quagliano, Rita Petrini, Giulia Quinti. Regia: Floriana Franceschi, Aiuto Regia: Gianfranco Sorrentini. Domenica 4 Giugno ore 18.00 – Domenica 11 Giugno ore 17.00 Adulti € 10,00 – Ragazzi fino a 12 anni € 5,00. Il ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza.

Un po’ di storia: Il primo laboratorio teatrale nasce nel 2018, per l’abilità di Floriana di aver saputo utilizzare un mese di riposo forzato nel rispolverare il suo sogno nel cassetto e quindi per dare degna forma e sostanza ad un sogno. Così, liberata dall’ingessatura, Floriana ha fondato nel teatro della Parrocchia S. Domenico Guzman, con Gianfranco Sorrentini marito-aiuto regista e il favore del parroco del tempo mons. Giulio Villa un primo laboratorio teatrale.

Ad ottobre 2023 troviamo Floriana intenta non solo a perfezionare il laboratorio nella parrocchia S. Domenico di Guzman ma anche a formarne uno nuovo, questa volta alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirous a Colli Aniene, siamo certi ispirati e favoriti sempre da mons. Giulio Villa divenuto parroco reggente di Santa Bernadette.

Siamo a giugno 2023 e vanno in scena oltre gli allievi del laboratorio di S. Domenico Guzman, anche gli allievi del laboratorio della Parrocchia di S. Bernadette Soubirous,

Ci precisa Floriana:”il gruppo del laboratorio teatrale è composto da due spumeggianti insegnanti di scuola elementare, due signore pensionate ma simpaticamente fuori le righe, una estroversa commessa della grande distribuzione e un impiegato pieno di talento.

Un matrimonio a tutti i costi è stato ideato scritto e messo in scena, da me con il mio percorso di vita (madre di due ragazzi, di cui uno autistico) e professionale (20 anni di esperienza teatrale, come attrice, aiuto regista e infine regista), che mi hanno portata ad amare il teatro a tal punto di sostenere gli allievi nelle loro sfumature e caratteristiche nascoste, per poi approdare alla scrittura e sceneggiatura dei testi da portare in scena. “Emozioni in tasca” nasce nel 2018.

Il laboratorio teatrale“Emozioni in tasca” oggi ha 5 anni e propone oggi a Colli Aniene un corso formato da numerose attività che iniziano con esercizi giocosi mirati alla conoscenza tecnica teatrale e proseguono con esercizi di rilassamento e concentrazione, elementi di dizione, di impostazione ed uso consapevole della voce, di espressività corporea, tecniche di improvvisazione e recitazione, il tutto allenando la memoria e imparando a recitare a un pubblico, fino allo studio del copione, con la costruzione del personaggio e messa in scena dello spettacolo finale.

La nostra aspirazione è quella di attrarre alle nostre attività giovani e adulti, con esperienza e senza, dai 18 anni in poi”.