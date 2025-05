Un pomeriggio da non perdere domenica 25 maggio 2025 dalle 16 alle 20 a Torpignattara

In occasione di “Terrazzi e Cortili Aperti a Torpignattara”, il Centro Studi Atelier Centodue presenta domenica 25 maggio 2025 dalle 16 alle 20, in via Laparelli 100 a Torpignattara, un ricco pomeriggio con la presentazione di 2 libri, “L’elogio del 3” di Vincenzo Luciani e “C’è n’aria Scapijata” di Maurizio Rossi.

Ci saranno inoltre interventi musicali del Nuovo Coro Popolare e la prima Mostra d’arte pittorica delle nostre artiste.

Un appuntamento da non perdere.

GLI AUTORI E I LIBRI

Maggiori info su “C’è n’aria Scapijata” di Maurizio Rossi

Maurizio Rossi. Medico specialista attualmente in pensione, Maurizio Rossi scrive in lingua e in dialetto romanesco.

Nel 2008 ha pubblicato la prima raccolta di poesie Dal pozzo al cielo a cui sono seguite: Tempo di tulipani, 2009; Sono aratro le parole, 2011 (Lietocolle); Che resta da fare, 2014 (Lietocolle); Cercanno leggerezza 2015, in dialetto romanesco; La veglia e il sogno, 2019 (Collana Aperilibri, Ed. Cofine); Di sabbia e d’arancio canterò, 2023 (Ed. Cofine). Nel 2022 ha editato il romanzo La ruota di Duchamp (Ed. Cofine). Sue poesie sono pubblicate in antologie e riviste specializzate.

Nel 2020 ha curato la prefazione di Quegli anni dall’alto di Antonio Orlandi, (Ed. Cofine) e ha partecipato con scritti critici al volume Vincenzo Luciani, poeta editore (Ed. Cofine); nel 2021 ha curato la raccolta di racconti e testi Il virus in una stanza (Ed. Cofine).

Collabora con scritti e recensioni al sito web “Poeti del Parco”; è nella redazione della rivista “Periferie”.

È socio di “La Primula”, associazione tra volontari e famiglie di disabili, nella quale partecipa al laboratorio teatrale integrato e agli spettacoli messi in scena. È tra i promotori dell’associazione “Casa delle Poesie Centocelle” nel territorio del V Municipio.

E info su “L’elogio del 3” di Vincenzo Luciani

Vincenzo Luciani, nato a Ischitella (FG) nel 1946 è emigrato giovanissimo in Umbria, poi a Torino dove si impegna nel giornalismo e nel sociale e dal 1971 al 1975 è consigliere comunale.

Ne 1975 si trasferisce a Roma svolgendo attività di giornalista, editore, poeta, promotore ed animatore culturale, sociale e sportivo. Dirige il mensile “Abitare A”, da lui fondato nel 1987, e la rivista di poesia “Periferie”.

È del 1985 il suo primo libro di poesie in lingua Il paese e Torino (Roma, Salemi Editore). Ha pubblicato: Vocabolario ischitellano (1994); Ischi­tella. Guida storica, proverbi, detti, filastrocche, in­dovinelli e soprannomi (1995); I frutte cirve. Poesie in dialetto garganico di Ischitella, FG (1996); Poesie e canzoni ischitellane (1996); Frutte cirve e ammature. Poesie dialettali (2001); Il grano-il pane-la cruedda (2002); Tor Tre Teste ed altre poesie:1968-2005, in lingua e in dialetto (2005); La cruedda, poesie in dia­letto (2012); Straloche / Traslochi (2017) e Vanzature / Avanzi, poesie in lingua e in dialetto (2019).

Nel 2022 ha pubblicato La mia Roma a piedi e Poeti di paesi e di città (saggi critici su poeti in lingua e in dia­letto). Dal 2005 al 2012 ha condotto ricerche sui dialetti del Lazio, i cui risultati sono confluiti in 8 volumi.

Nel 2005 ha pubblicato con Rodolfo Carpaneto, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove emergenze abitative; nel 2007, con Giovanni Verardi, Abitare A 20 anni; nel 2013, con Maria Giovanna Tarullo, Storie del commercio e dell’artigianato locale. Alessandrino, Centocelle, Quarticciolo, Tor Sapienza, Tor Tre Teste; nel 2019, con Andrea Martire, Centocelle: l’evoluzione dell’imprenditoria locale.

Uno sguardo socio-econo­mico negli ultimi 30 anni; nel 2021 Storie dell’impren­ditoria locale a Colli Aniene.

