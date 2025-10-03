Uno, due e tre iniziative per il Parco Tor Tre Teste

Uno, due e tre iniziative in ottobre per il Parco Tor Tre Teste

UNO

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 9.30

LUOGO APPUNTAMENTO: Via del Pergolato angolo Via Achille Serrao. PASSEGGIATA: Dagli orti urbani nei pressi di Piazza dell’Acquedotto Alessandrino alla Cooperativa agricola Capodarco

Obiettivo: Tutelare le aree verdi urbane di Roma Est dagli incendi. Dal Pratone di Torrespaccata al Parco di Centocelle.

Per prenotarsi scrivere a: info@wwfroma.it indicando almeno un nome e cognome, il numero dei partecipanti adulti e minori e se possibile un cellulare

Il programma completo al link: https://www.wwfroma.it/aggiornamenti-dal-wwf-roma/1417-urban-nature-2025-a-roma-est-il-verde-urbano-da-tor-tre-teste-a-mistica

L’evento avviene nell’ambito di “Urban Nature”, il festival WWF nei Municipi di Roma | 4-5 ottobre 2025

DUE

L’11 ottobre 2025 alle ore 10 i Volontari per l’Ambiente ODV informano che che si terrà una “Inaugurazione del parco Palatucci” in via Tovaglieri tra il laghetto, l’area giochi, l’area sportiva e la Pineta, L’evento è nell’ambito del Patto di collaborazione con l’Assessore alla Tutela Ambientale del Comune di Roma.

Sarà presente l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

Nel programma è prevista – dicono gli organizzatori: “un’intera giornata per conoscerci, vivere il parco e renderlo più accogliente. Non perdere l’occasione per far sentire la tua voce! Il parco deve essere uno spazio sicuro, inclusivo e aperto a tutte e tutti, adatto ad attività culturali, artistiche e, sportive, educative e di benessere.

Il programma della giornata prevede in particolare: alle ore 10, un incontro delle associazioni, del Comune e del Municipio per la cura del parco e delle aree verdi, a beneficio della vita della comunità. Alle ore 15-18,30: Laboratori culturali, artistici, sportivi e di benessere.

E TRE

Venerdì 17 ottobre alle ore 17 presso TerzoTempo, nell’impianto di atletica e rugby “Antonio Nori in Largo Serafino Cevasco) si terrà il Walkabout + workshop Elogio del tre. Teste, Vele e Suburbi.

Si tratterà delle problematiche dei tre quartieri, Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, che condividono il Parco.

Maggiori info:

https://abitarearoma.it/walkabout-workshop-a-tor-tre-teste-il-17-ottobre/

Considerazione finale

È certamente positivo che si moltiplichino iniziative sul parco di Tor Tre Teste perché testimoniano che la grande area verde ospita iniziative culturali, sportive e ambientali.

Meno positivo che non si diano risposte su temi sui quali si sono svolte inziative negli scorsi mesi. Ci riferiamo allo stato pietoso del laghetto di via Tovaglieri, allo stato pericoloso dei vialetti del parco sui quali corrono e passeggiano pericolosamente e giornalmente podisti e camminatori ma anche persone anziane.

Ci riferiamo alla pista di atletica sulla quale l’assessore allo sport Alessandro Onorato ha preso mesi fa un impegno preciso, finora disatteso.

Ci riferiamo allo stato degradato dell’antica cisterna romana su via degli Olmi, al nulla di fatto sulla struttura sportiva del campo Cervini-Quarticciolo.

Quindi positivo che si accendano riflettori su questi problemi ed è auspicabile anche che si ottengano risultati concreti.

Noi comunque osserveremo e riferiremo come siamo soliti fare da 39 anni.

P.S. qui sotto un piccolo PROMEMORIA

