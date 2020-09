Uscite in bicicletta sulle ciclabili di Roma con Gli Amici Di Conca D’Oro – APS

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS ha organizzato per il mese di ottobre e novembre diverse uscite in bicicletta per far conoscere alle persone, come partendo da Conca D’Oro si possono raggiungere varie ciclabili su percorsi sicuri e lontano dalle macchine.

Le varie uscite faranno scoprire ai partecipanti come raggiungere vari quartieri o scoprire alcuni angoli della naturali presenti nella capitale. La natura sarà proprio la protagonista regalando quei colori autunnali che spesso vediamo nei film o nelle foto e che potremmo ammirare durante le pedalate.

L’iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita, essendo percorsi sicuri ciclo pedonali e non tanti lunghi, possono partecipare anche i bambini e gli anziani, come spesso si è visto nelle varie uscite.

Gli eventi si svolgeranno le domeniche mattina partendo alle ore 10.00 dall’entrata del parco delle Valli in via Val D’Ala 19, ma si consiglia di arrivare qualche minuto prima.

L’iniziativa vuole promuovere l’utilizzo della bicicletta, ma al tempo stesso anche il piacere di contatto con la natura e dell’amicizia, visto che nelle precedenti uscite, famiglie, ragazzi, anziani e bambini si sono conosciuti creando una piacevole comunità.

Nel sito dell’associazione, visibile qui https://concadororoma.blogspot.com/ verranno fornite nelle prossime settimane maggiori informazioni.

Emanuele Mattei