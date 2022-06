V Municipio, inaugurazione Sportello per il Terzo Settore

Primo evento di presentazione dello Sportello Terzo Settore che si svolgerà con il patrocinio del Municipio V il 18 giugno 2022 presso il Largo Venue in Via Biordo Michelotti 2, zona Largo Preneste.

Parteciperanno all’evento la presidente di Focsiv Ivana Borsotto nonché altri esponenti del mondo degli Enti del Terzo Settore.

I principali servizi che messi a disposizione per tutte le associazioni, le cooperative e altri soggetti del terzo settore sono:

· Sviluppo progetti di fundraising e costruzione piani di sostenibilità economica, fornendo un accompagnamento alla crescita e stabilizzazione delle piccole associazioni o un aiuto alle medie a creare dei piani di crescita pluriannuali;

· Coprogettazione di azioni che possano essere proposte per raccolte fondi specifiche, crownfunding su nostra piattaforma e di sovvenzionamento diretto

· Aiuto nella progettazione finanziata su bandi nazionali ed europei, fornendo indicazioni sull’uscita dei bandi e aiutando all’impostazione generale delle domande da presentare

· Prima assistenza nella costituzione di Statuti per nuove associazione o revisione dei documenti costitutivi a fronte di modifiche nelle necessità o per adempimenti normativi