Valori del Giorno del Ricordo. La lezione del IX Municipio di Roma – Eur, Giuliano-Dalmata, Laurentino, Spinaceto

Al di là di letture ideologiche, della storia istriana, fiumana e dalmata contrassegnata dopo la Seconda guerra mondiale da un esodo e da violenze culminate nelle foibe e deportazioni soprattutto a guerra finita, una lezione di civiltà e di rispetto dei valori della cittadinanza è scaturita dalle istituzioni del IX Municipio di Roma, dove è situato il quartiere Giuliano Dalmata vicino l’Eur.

Gli amministratori e politici di questo Municipio hanno saputo intraprendere valide relazioni e sostenere progetti di valorizzazione storica e culturale assieme alle associazioni storiche degli esuli presenti nel quartiere, riunitesi in un Coordinamento.

Lo scopo è stato quello di inserire il nucleo storico del Villaggio giuliano in un ambito più vasto di Museo Diffuso creatosi recentemente nel IX Municipio.

Tutto ha avuto inizio con la Risoluzione n.06/2019 votata dal Consiglio municipale del IX Municipio presieduto da Marco Cerisola, atto che ha poi dato il via a varie realizzazioni condotte dalla Commissione cultura presieduta da Alessandra Tallarico, in accordo con l’Assessore per i diritti della scuola e la crescita culturale Carmela Lalli.

In tali organi tutte le forze politiche da FdI a 5 stelle da Pd ad altri, hanno collaborato per accogliere le proposte culturali degli esuli, quali promuovere memoria nelle scuole e quindi sostenere il progetto Famiglia Ricordo o il restauro di alcuni monumenti e tabelle di individuazione turistico culturale.

Dopo i recenti attacchi e critiche di marca ideologica al Giorno del Ricordo provenienti da una certa area di sinistra con discorsi sterili e inconcludenti se non dannosi per una giusta memoria, azioni e opere come quelle poste in atto dal Municipio IX sono un valido esempio per tutta la Comunità nazionale italiana.

Gli esuli Giuliano Dalmati di Roma chiedono solo giustizia, per un giusto onorevole ricordo del loro dolore e sacrificio, affinché tali tragedie non debbano mai più accadere. Il Coordinamento è composto da Società di Studi Fiumani – Archivio Museo di Fiume, ANVGD di Roma, Ass.ne Sportiva Giuliana, Ass.ne Giuliano Dalmata nel cuore e Ass.ne per la cultura fiumana istriana e dalmata nel Lazio.