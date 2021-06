Venerdì 18 giugno, Notte bianca del Cinema al Casale Alba 2

Venerdì 18 giugno torna la Notte bianca del Cinema al Casale Alba 2.

Il programma:

Ore 20 cena sociale (1° piatto)

Dalle ore 21.15

La città incantata (Giappone 2001) Anim.

Profondo rosso (Italia 1975) Thriller

Ecce bombo (Italia 1978) Comm.

“Qualche mese fa – spiegano gli organizzatori – abbiamo scelto di sospendere le attività del Casale per tutelare la salute di tutte le persone che frequentano i nostri spazi con la promessa di ritrovarci quando la situazione generale lo avrebbe reso possibile. Ora, quel momento è arrivato.

Già da diverse settimane il Casale ha riaperto le sue porte per il primo maggio e per importanti iniziative come quella a favore della vertenza per la riapertura di Villa Tiburtina.

Dal prossimo venerdì riparte come appuntamento fisso anche l’arena estiva.

Un momento importante di socialità che crediamo sia mancato a tutte e tutti noi.

Per la riapertura abbiamo deciso di riproporre per il secondo anno una notte bianca del cinema per festeggiare, a modo nostro, la fine del coprifuoco.

Il film sarà preceduto dal gradito ritorno della cena sociale (1° piatto) e da una novità rivolta ai bambini e alle bambine: la proiezione di un film di animazione (il 18) e di un breve cortometraggio animato nei prossimi venerdì associato alla normale programmazione.

Vi aspettiamo!”

N.B. Le proiezioni e la cena avverranno all’aperto assicurando tutte le condizioni di sicurezza previste.

L’uso della mascherina è obbligatorio fino a nuove disposizioni. Saranno predisposti dei punti di sanificazione con gel disinfettante.