Verso Roma 2032, i servizi pubblici al centro dell’incontro promosso dall’Associazione Radici Democratiche

Servizi pubblici essenziali non solo come infrastruttura, ma come leva di equità e modernizzazione. È il cuore dell’incontro promosso da Radici Democratiche, svoltosi ieri presso Agricoltura Nuova, a cui hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i vertici delle aziende partecipate, i rappresentanti del Partito Democratico romano e numerosi cittadini.

Titolo dell’iniziativa: “Roma 2032: la centralità dei servizi pubblici essenziali”, una riflessione collettiva sul futuro della Capitale, con l’obiettivo di valorizzare efficienza, qualità e prossimità nei servizi offerti alla cittadinanza.

I protagonisti del confronto

Ad aprire i lavori è stato Santo Mungari, presidente di Acos, l’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici, con una panoramica puntuale sullo stato attuale e le prospettive di miglioramento. A seguire, si sono confrontati i vertici delle maggiori partecipate di Roma Capitale:

Barbara Marinali, presidente di Acea

Bruno Manzi, presidente di Ama

Alessandro Rivera, presidente di Atac

Fabio Bellini, presidente di Risorse per Roma

Un confronto serrato e pragmatico, centrato su investimenti, sfide e piani operativi delle aziende che ogni giorno gestiscono servizi fondamentali per la vita dei romani.

Celli: “Dignità, non numeri. È ora di costruire la Roma che vogliamo”

“Il tema dei servizi pubblici è centrale per garantire dignità e qualità della vita. Non parliamo solo di strutture, ma di diritti concreti. Con Gualtieri e una squadra coesa stiamo dimostrando che una visione condivisa può trasformare Roma. Guardiamo al 2032 con ambizione, ma è adesso che stiamo costruendo la città del futuro”, ha dichiarato Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina e volto di Radici Democratiche.

Stampete: “Roma è un cantiere aperto, servono continuità e coraggio”

A chiudere il dibattito è stato Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori Pubblici:

“Roma è oggi un grande cantiere, e ogni opera pubblica è un passo verso una città più sostenibile e inclusiva. Servizi pubblici vuol dire giustizia sociale. Serve visione, ma anche pragmatismo e continuità amministrativa”.

Un progetto decennale per una Capitale più giusta

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto e progettazione avviato da Radici Democratiche per costruire una Roma del prossimo decennio: sostenibile, innovativa, efficiente e – soprattutto – vicina ai cittadini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.