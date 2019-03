Via degli Olmi completata l’illuminazione nel lato Torre Alessandrina

“L’illuminazione di via degli Olmi è una vittoria per tutta la città.” Così afferma un comunicato del Comitato Città Alessandrina.

“Venerdi 1 marzo 2019 – prosegue il comunicato – il lavoro di 2 anni, ai ‘fianchi’ dell’Assessore LLPP e Urbanistica del Municipio V Architetto Paola Perfetti, fatto dal Gruppo di Pressione di via degli Olmi (che fa capo lo ricordiamo al Comitato di Quartiere Alessandrino), ha dato il suo primo frutto: il completamento dell’illuminazione della via nel lato adiacente alla Torre Alessandrina.

“La zona appare ancora degradata a causa della prostituzione e i loschi traffici che ospita e, per questi motivi, l’Assessore ha preannunciato in un video girato ‘sul cantiere’ dei lavori svolti e presente in facebook,

nuovi importanti interventi di riqualificazione. Il Municipio si sta infatti impegnando in azioni che trasformeranno il sentiero pedonale, che già costeggia l’Acquedotto, nella ‘passeggiata Alessandrina’. Essa costituirà una importante via di collegamento pedonale e ciclistico in grado di ricucire il resto della città con la magica Piazza dell’Acquedotto Alessandrino, il grande parco Palatucci e la tenuta della Mistica. Il nostro lavoro ai fianchi continua!”