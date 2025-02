Via dei Castani, la prima via cardioprotetta di Roma

Cinque nuovi defibrillatori saranno collocati in via dei Castani, la principale, storica via del quartiere Centocelle.

«Via dei Castani – afferma Monica Paba, Presidente Rete Imprese Castani – si appresta quindi a diventare più sicura con l’installazione dei 5 defibrillatori e un programma di formazione gratuita per docenti, commercianti e cittadini».

La Rete Imprese Castani ha avviato un progetto cruciale per la sicurezza del quartiere, con l’installazione di 5 defibrillatori lungo via dei Castani, grazie a un bando regionale vinto. Questo progetto sottolinea l’importanza della prevenzione e della cura del territorio.

Dettagli del Programma

L’iniziativa non si limita alla sola installazione dei defibrillatori. In collaborazione con la Clinica Guarnieri, è stato sviluppato un programma di formazione gratuita, articolato in:

• Corsi certificati per i docenti delle scuole locali e per i commercianti aderenti. Questi corsi permetteranno ai partecipanti di acquisire competenze specialistiche nell’utilizzo dei defibrillatori e nella gestione delle emergenze.

• Incontri informativi per la cittadinanza, per sensibilizzare sul corretto uso dei defibrillatori e sulla loro manutenzione, al fine di garantire maggiore consapevolezza.

Il Valore di questi Corsi

Il valore di questa formazione va oltre l’aspetto tecnico.

I benefici includono:

• Per le scuole: Formare i docenti significa preparare le intere comunità scolastiche ad affrontare situazioni critiche, rendendo le scuole più sicure per studenti e personale.

• Per i commercianti: La formazione offre l’opportunità di contribuire attivamente alla sicurezza del quartiere, rafforzando il legame con la comunità e dimostrando impegno nella cura del benessere collettivo.

• Per i cittadini: Gli incontri informativi promuovono una cultura di prevenzione e solidarietà, incoraggiando la responsabilità collettiva nella gestione delle emergenze.

L’ Evento di Presentazione

Per celebrare l’avvio di questo importante progetto, il 19 febbraio 2025 si terrà un evento di presentazione, che includerà:

– Ore 11:00 – Conferenza stampa presso la Scuola Renzo Pezzani (Piazza dei Mirti 31)

– Ore 12:00 – Inaugurazione ufficiale dei defibrillatori in Piazza dei Mirti

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprenditori locali e cittadini, con l’obiettivo di salvare vite e rafforzare il senso di comunità.

