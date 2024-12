Per celebrare la Festa Nazionale della Romania, l’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l’Associazione Tășuleasa Social, propone al pubblico italiano un progetto innovativo e originale, ovvero la una mostra fotografica che illustra la creazione della Via Transilvanica – il cammino che unisce.

Si tratta di un percorso creato per svelare al mondo la Romania e il suo patrimonio, promuove la diversità e i valori culturali, etnici, storici e naturali.

Inoltre, è il primo cammino a lunga distanza creato in Romania, dedicato al trekking, al ciclismo e all’equitazione, e va da Putna a Drobeta-Turnu Severin: 1.400 km e 2.000 anni di storia, attraversando 400 comunità locali e 7 regioni storiche.

La mostra gode del patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e del riconoscimento della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 10.12.2024, alle ore 18.00, presso la Galleria d’arte dell’Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti, 110).

All’inaugurazione saranno presenti Alin Uhlmann Useriu – presidente dell’Associazione Tășuleasa Social, Ana Szekely – vicepresidente, Tiberiu Useriu – ambasciatore della Via Transilvanica, nonché un addetto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

La mostra riunirà informazioni sul cammino Via Transilvanica, sulle aree geografiche e culturali che attraversa, sugli elementi del patrimonio naturale ed edificato che presenta, nonché sui valori che questo progetto vuole trasmettere, con accento sullo sviluppo del turismo sostenibile in collegamento diretto con la storia e le storie del luogo, e sul coinvolgimento civico.

Grazie al forte impatto visivo, la mostra si propone di stimolare il pubblico italiano a scoprire la diversità culturale della Romania e il suo patrimonio naturale.

Questo progetto ha vinto nel 2023 il premio del pubblico agli European Heritage Awards / Europa Nostra Awards e il premio nella categoria „Citizens ‘Engagement and Awareness’Raising”. I prestigiosi European Heritage Awards vengono assegnati ogni anno dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa.

Nell’anteprima dell’inaugurazione, i rappresentanti dell’Associazione Tășuleasa Social – il presidente Alin Uhlmann Useriu, la vicepresidente Anna Szekely e il noto ultramaratoneta Tiberiu Useriu – avranno un incontro con la stampa presso la sede dell’Accademia di Romania in Roma il 10 dicembre 2024, ore 11.00, per interviste e presentazioni promozionali. Durante la conferenza stampa verrà trasmesso il film documentario I viaggiatori : Terra Banatica realizzato da Mircea Gherase per l’Associazione Tășuleasa.

Informazioni sull’Associazione Tășuleasa Social:

Fondata nel 2000, l’Associazione Tășuleasa Social crea e svolge progetti di volontariato, educativi, ambientali, sportivi e socio-culturali, incentrati sul cambiamento della mentalità dei giovani.

Nei suoi 24 anni di attività ha coinvolto nei suoi progetti più di 100.000 volontari.

Attualmente la più importante è la Via Transilvanica: il primo grande cammino a lunga percorrenza della Romania. Si estende per circa 1.400 km da Putna a Drobeta-Turnu Severin e attraversa sette aree storiche che mettono in risalto la diversità etnica, culturale e naturale della Romania.

Tibi Useriu è nato 50 anni fa in un villaggio sperduto ai piedi dei monti Călimani. La sua storia inizia in un ambiente avverso, in cui difficilmente riusciva a immaginare una vita serena. Lascia il paese prima di terminare le superiori, con la speranza di farsi un futuro nel mondo.

L’entourage in cui si trova non lo aiuta molto, quindi imbocca la strada della malavita, che gli porta una dura condanna a 10 anni in un carcere di massima sicurezza in Germania. Dopo aver scontato la pena ed essere stato riabilitato, torna nel paese e si unisce al fratello che dirige l’Associazione Tășuleasa Social.

E infatti, il volontariato, i progetti sociali e ambientali lo hanno portato a cambiare vita. Nell’ambito dell’Associazione Tășuleasa Social, ha partecipato, insieme a un gran numero di volontari, allo sviluppo di un sentiero di montagna ed ha organizzato la maratona “Via Maria Theresia”, che ha avuto cinque edizioni alle quali si sono riuniti più di 3.500 atleti.

È diventato istruttore presso la Scuola di trekking, dove ha presentato ai partecipanti i segreti del vivere in natura, ma anche come superare le proprie paure, come uscire dalla propria zona di comfort e come vivere una vita serena e appagante.

È ambasciatore del progetto Via Transilvanica, nell’ambito del quale ha sostenuto lo sviluppo del primo grande cammino mai creato in Romania. Una via che unisce 400 comunità, conta 1.400 km e attraversa il paese da Putna a Drobeta-Turnu Severin.

Eppure tutto ciò non gli portava abbastanza soddisfazione. La sua vita piena di adrenalina lo ha spinto verso un nuovo modo di vivere: ha iniziato a correre su lunghe distanze. Spingersi oltre i propri limiti è diventato la sua passione.

Ha partecipato alle maratone di montagna nel paese e all’estero, e le sue vittorie più importanti sono nella gara 6633 Arctic Ultra – una delle competizioni più pericolose al mondo – che ha vinto ben tre volte di seguito, nel 2016, 2017 e nel 2018. Appassionato di spedizioni in zone estreme, nel 2018 si è recato in Himalaya per la maratona di montagna più alta del mondo.

In poco tempo, Tibi Useriu è diventato un modello per chi gli sta intorno, uno stimolo per tutti coloro che desiderano qualcosa e non hanno il coraggio di cambiare vita. Attualmente organizza la maratona della Via Transilvanica, una gara di corsa e ciclismo che si svolge sull’omonimo percorso e registra sempre il tutto esaurito in anticipo.

Nel 2017 ha pubblicato un libro autobiografico, intitolato “27 passi”, un vero e proprio racconto motivazionale a sfondo autobiografico; i fondi ottenuti dalla vendita del volume vengono utilizzati per la manutenzione del percorso della Via Transilvanica.

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA

Tel. +39.06.3201594;- e-mail: accadromania@accadromania.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.