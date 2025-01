Viaggio nella vita e nell’opera di Giacomo Puccini con l’Associazione Pugliese di Roma

«Giovedì 16 gennaio 2025 alle ore 18 in Sala Italia all’Unar in via Ulisse Aldrovandi 16, avremo il privilegio di ospitare illustri Personalità che ci guideranno in un viaggio nella vita e nell’opera di Giacomo Puccini in occasione del Centenario dalla sua scomparsa».

L’annuncio è della Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo la quale precisa che «l’evento sarà ulteriormente arricchito da momenti di grande suggestione: per noi si esibiranno Artisti Celebri regalando un degno coronamento alla presentazione del libro dedicato al Maestro di Antonio V. Gelormini e Giandomenico Vaccari».

L’ingresso è libero e non è previsto alcun onere economico né per i Soci né per i loro Amici.

IL LIBRO

Il filo d’Arianna con cui si tesse la trama sentimentale di Giacomo Puccini e la città di Bari comincia a dipanarsi nel 1895, quando il compositore lucchese arrivò nel capoluogo levantino per la prima, in Puglia, di ‘Manon Lescaut’, il cui successo – già due anni prima – lo aveva consacrato sulla scena internazionale.

Il soggiorno a Bari del grande musicista si protrasse per una settimana e scombussolò ritmi e prospettive di una comunità che si affacciava con entusiasmo e qualche incertezza, insieme all’intero Paese, oltre la frontiera del 1900.

E’ una galleria plurale quella che scaturirà dalla visita/evento che Giandomenico Vaccari e Antonio V. Gelormini guidano ed espongono – insieme a Giacomo Puccini – con curiosità e ammirazione: per raccontare dell’amicizia ritrovata con Pietro Mascagni e della contesa musicale con Ruggero Leoncavallo; dell’impulso decisivo dato alla costruzione del Teatro Petruzzelli e della comune passione di Puccini con Federico II: la caccia. Fino alla sapiente gestione, da parte del musicista, della rivalità tra gli editori musicali Ricordi e Sonzogno.

GLI AUTORI

Antonio V. Gelormini, editorialista e saggista, vive a Bari e vanta una grande esperienza in campo turistico-alberghiero. Ha diretto importanti strutture nazionali ed internazionali del Club Méditerranée e del Gruppo Accor. E’ giornalista pubblicista e Capo Redattore di “Affaritaliani.it” – Puglia. È consulente specializzato in programmi di sviluppo, in Marketing del Territorio e Gestione Alberghiera. E’ stato conduttore radiofonico ed è tra i fondatori del Distretto Culturale “Daunia Vetus”. È presidente della “Compagnia degli Exsultanti”, l’Associazione che ha lanciato l’iniziativa per far riconosce Patrimonio Mondiale tutelato dall’Unesco “I Rosoni di Puglia”. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Riccione e nel 2021 il Premio Socrate.

Giandomenico Vaccari, regista e dirigente teatrale, figlio d’arte, è stato direttore artistico del San Carlo di Napoli e del Verdi di Trieste e Salerno, consulente artistico dell’Opera di Roma, sovrintendente del Teatro Petruzzelli e dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Attualmente è condirettore artistico del Teatro di Tradizione di Lecce. Come regista d’opera ha firmato spettacoli in tutto il mondo. Nel 2022 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio IL Muro Scialbo, Santelli Editore.

