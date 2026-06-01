Il Centro Culturale Russia Italia e l’Associazione Culturale AURORA invitano ad un viaggio poetico e musicale dedicato a Majakovskij: concerto con voce recitante, soprano e pianoforte il 12 giugno 2026 alle ore 19:30 nell’Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia (Via Pietro Cossa, 42 – Roma).

Programma: versi scelti dal poemetto “La nuvola in calzoni” di Majakovskij, musiche di D. Shostakovch, S. Prokofiev, I. Dunaevskiy.

La selezione di versi scelti dall’opera di Majakovskij “La nuvola in calzoni” sarà interpretata dall’attore, autore e poeta Manuel Sisti, intervallate da brani musicali e cantati eseguiti dal soprano Irina Iakobtchouk, presidente del Centro Culturale Russia Italia e docente di canto all’università statale di Ynchun in Cina e Samara in Russia, dalla pianista Olga Volkova, concertista nei teatri italiani ed esteri e docente di pianoforte.

La serata sarà introdotta da una presentazione della dott.ssa Maria Antonova, esperta in relazioni interculturali e interreligiose, che illustrerà l’opera letteraria e il suo creatore Vladimir Vladimirovic Majakovskij.

Un evento imperdibile, dedicato alla potenza delle parole e delle note, per gli amanti della poesia e della musica d’autore, che esplorerà il genio letterario di Majakovskij.

Contributo associativo euro 10,00

Prenotazione obbligatoria 3881047606 – 3505114575

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