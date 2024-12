Violino e poesia

L’Immacolata, è il giorno dedicato per tradizione all’accensione delle luci ed all’allestimento delle decorazioni: ricordi di voci e colori che si intrecciano nella memoria di tutti noi.

Quest’anno Domenica 8 Dicembre ore 19.30 presso il Centro Pastorale Parrocchiale “Anna e Luigi Di Tuoto”, Chiesa di Sant’Antonio di Padova, Circonvallazione Appia 150, il Maestro Francesco Cappelletti esprimerà luci e colori grazie al programma dell’evento che presenterà.

Il contributo della BCC di Roma, fondamentale per la realizzazione dell’evento ed Harmonia ha permesso all’associazione Harmonia Coeli di poter offrire ai soci ma anche a quanti vogliano partecipare il concerto dell’Immacolata.

Tre composizioni inedite, tre composizioni familiari, tre composizioni personali del Mastro Francesco Cappelletti che è riuscito, con la grazia e la tecnica che lo contraddistingue, a trasportare in musica alcune poesie tratte da Chiusura del cerchio di Carlo Cappelletti.

Bach e Telemann, naturalmente, saranno coprotagonisti in questo evento coinvolgendo il pubblico nelle loro armonie.

Una sala raccolta ed accogliente, un’atmosfera cordiale, un’emozione ed un’esperienza che, a parere della scrivente possono ben essere il primo momento di gioia e bellezza delle prossime festività natalizie.

L’offerta libera per coloro che parteciperanno sarà un modo per contribuire alla realizzare dell’evento e di quelli futuri.

