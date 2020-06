Visita guidata a Villa Gordiani

Si svolgerà sabato 6 giugno 2020 dalle ore 17.00 una visita guidata all’interno dell’area della cosiddetta Villa dei Gordiani.

I visitatori saranno accompagnati nella scoperta di un’importante presenza archeologica, costruita quasi duemila anni fa (se non di più… ma di questo se ne parlerà sabato) e potranno ammirare le imponenti costruzioni che per secoli hanno impressionato viaggiatori e viandanti.

Il mausoleo, la Tor de’ Schiavi (all’interno della quale non si custodivano gli schiavi… ma anche di questo se ne parlerà sabato), il ninfeo rappresentato da Gian Battista Piranesi, l’area ed il parco che per un lungo periodo sono stati accoglienti ospiti del carnevale dei Folli (quando qui tutti gli artisti stranieri si davano convegno durante il martedì grasso per festeggiare l’ultima notte del carnevale… ed anche di questo se ne parlerà sabato).

Per partecipare alla visita è assolutamente necessaria la prenotazione.

Il contributo per la visita (comprensivo dell’affitto degli auricolari) è di 17 euro a partecipante per coloro che si associano in occasione della visita, 15 euro per i soci adulti, 7 euro per i ragazzi figli dei soci e 2 euro per i bambini (fino a 12 anni compiuti).

Il contributo richiesto è comprensivo dell’affitto dei dispositivi di ascolto, monouso, obbligatori ed utilizzati in occasione della visita.

In rispetto per le normative in materia di prevenzione del Covid-19 la visita sarà coadiuvata di auricolari debitamente sanificati e forniti di certificato di sanificazione.

Se non si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti entro le 24 ore precedenti la visita, questa sarà annullata e tutti gli iscritti verranno avvisati tempestivamente.

E’ possibile prenotarsi inviando una mail all’Associazione Culturale OMNIA URBES

omnia.urbes@gmail.com