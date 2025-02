Visita guidata nelle strade del Pigneto e di Torpignattara

Lunedì 17 febbraio 2025, visita guidata per gli studenti della III A e della IV A scienze umane del Liceo Benedetto da Norcia, alla scoperta dei luoghi delle memorie storica, poetica, artistica e cinematografica di due quartieri storici del V Municipio: Pigneto e Torpignattara.

È un’iniziativa promossa dai docenti del liceo Benedetto da Norcia, in collaborazione con l’APS Partenope e con il patrocinio della Presidenza del V Municipio.

