“Vivere Quarticciolo”: un confronto pubblico sul futuro della periferia romana

Giovedì 27 novembre si terrà l’incontro pubblico “Vivere Quarticciolo: un confronto aperto per vivere il futuro della periferia”, promosso da Visioneroma insieme all’assessore alle Periferie Pino Battaglia.

L’appuntamento – in programma dalle ore 12 alle 13.30 nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo di via Manfredonia 5 – avrà l’obiettivo di raccontare e approfondire la situazione socio-economica ad alta criticità che da decenni interessa la periferia del Quarticciolo, aprendo un confronto diretto sulle proposte, sugli interventi e sulle problematiche oggi in corso.

Introdurrà l’incontro Padre Daniele, parroco del quartiere, che porterà il punto di vista di chi vive ogni giorno la comunità dall’interno e ne conosce fragilità e potenzialità.

A seguire, l’intervento dell’assessore Pino Battaglia, del presidente del V Municipio Mauro Caliste, di Pietro Vicari per il Polo Civico Quarticciolo, del sociologo Maurizio Fiasco e di Gabriele Gandelli di Visioneroma. Il dialogo sarà moderato da Claudio Minelli.

Nel corso dell’incontro verrà trattato il tema attinente allo stato dell’arte delle opere già avviate, finanziate e programmate sul territorio.

Tra questi: il piano straordinario da 20,5 milioni per il triennio 2025–2027, i progetti comunali e PON Metro, tra cui la riqualificazione dei capannoni di via dei Larici con il recupero di sette capannoni destinati a formazione e sviluppo locale come il FabLab Quarticciolo e il microbirrificio; i laboratori artigianali e culturali di comunità, il progetto Territori dell’Abitare costruito con percorsi di co-progettazione insieme a università, municipio e cittadini.

Saranno inoltre riportati gli interventi conclusi come il Parco Modesto di Veglia che è stato recentemente riqualificato ed è in fase di gestione condivisa.

Accanto a questi segnali positivi non mancano aspetti da migliorare e su cui ragionare, come il tema della condizione abitativa, in particolare inerente agli sfratti e alle problematiche infrastrutturali degli alloggi ATER; la complessità legata alla criminalità organizzata esogena presente sul territorio e la necessità di intraprendere e sviluppare un percorso di empowerment socio-economico e di rinascita culturale.

L’incontro rappresenterà un’occasione per mettere in dialogo istituzioni e attori locali, per costruire insieme un percorso condiviso e partecipato e restituire a Quarticciolo nuove opportunità e una prospettiva concreta di sviluppo sociale e urbano.

