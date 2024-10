Vivi il fiume con il Tevere day

Dal 7 al 13 ottobre arriva la VI edizine del Tevereday: sono più di 100 gli eventi in programma, organizzati lungo gli 80 chilometri di sponde del fiume.

L’iniziativa è stata presentata in Campidoglio, alla presenza di Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina, Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Simona Baldassarre, Assessora Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Alberto Acciari, Presidente Associazione Tevere Day.

Il ricco programma prevede mostre, passeggiate in bici, aperitivi in barca sotto i ponti del fiume, passeggiate culturali lungo il Tevere, in collaborazione con i soci volontari del Touring Club, e tanto sport all’aria aperta.

L’Associazione Tevereday:

L’Associazione Tevereday è nata nel 2019 proprio con l’intento di dare al Tevere un nuovo ruolo istituzionale , creando una manifestazione capace di riportare la gente al fiume, facendo riscoprire la bellezza delle sue risorse e delle sue ricchezze e di farla riappassionare alla sua cultura ed alle sue necessita`.

Per informazioni dettagliate sulla manifestazione, consultare il sito ufficiale: tevereday.org

