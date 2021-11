Volley: Il punto sui campionati regionali

CF

La Serie C della Roma7, si presenta al Giorgi con la voglia di confermare la striscia positiva.

Tortelli e compagne si dimostrano fin da subito determinate, contro un buon Tor di Quinto. Nelle file della squadra ospite, su tutte, spicca Sara Meronti. Ex stimata da tutta la Roma7, che nel ruolo del martello tiene da sola l’attacco del Tor di Quinto. La tattica di Roma7 sembra quella di sfiancare proprio la ex Sara Meronti, per neutralizzare così la pericolosità della squadra avversaria.

La Roma 7 ci riesce molto bene, dimostrandosi ordinata a muro in posto 2, soprattutto con i muri di Aleo e Genovesi. La centrale Isabella Goglia, in forma strepitosa, è un punto fermo dell’attacco Roma7 che, insieme a Tortelli, squarciano come vogliono la difesa del Tor di Quinto.

La Roma 7 set domina anche il secondo set, dove Sara Giuliani mette stabilità in rice e Giulia Silvestri si dimostra pronta a cambiare situazioni in attacco da posto 2.

Il terzo set sembra filare liscio per la Roma 7, fino all’infortunio di Ylenia Rosati, che scuote in negativo le menti delle romasettine. Il Tor di Quinto ne approfitta, dimostrandosi più incisiva in attacco e ordinata nella fase difensiva. 2-1 e quarto set tutto da vivere!!

La Roma 7 rientra in campo al quarto set ancora frastornata. Coach Scotti prova a scuotere le sue, continuando a dare informazioni, con la speranza di far ritrovare la lucidità necessaria alla propria squadra. Il Tor di Quinto si porta avanti 3-0 nel parziale, ma a quel punto sale in cattedra Eleonora Tortelli, che decide di piegare il Tor di Quinto, alternando colpi potenti sul parallelo, quanto sul diagonale. Il Tor di Quinto mira Sara Giuliani in rice, mettendo in difficoltà il cambio palla della squadra di casa. Andrea Scotti a quel punto gioca sul velluto: chiama in causa Domiziana Rinaldi, scudiera Roma 7. Ed è proprio lei che mette ordine al reparto arretrato, permettendo all’ottima Federica Bucci di smistare al meglio il gioco come crede.

Giulia Silvestri da il cambio a Verdiglione e Federica Bucci difende palloni importanti.

La zampata finale è della solita Eleonora Tortelli: finisce 3-1 con la festa del pubblico Roma 7.