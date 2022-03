Volley S3 – Parte il divertimento per i romasettini

Nella splendida cornice del Valente, che da sempre organizza momenti di pallavolo per i piccolissimi, è partito, domenica 6 marzo 2022 il campionato di Volley S3 per i nostri romasettini.

Emozioni a mille per questi piccoli pallavolisti che si sono cimentati per la prima in una competizione.

Alla fine della giornata portiamo a casa due belle vittorie, ma conta poco. Vederli saltellare di gioia in mezzo al campo è stato il premio che cercavamo e che ha guidato il nostro percorso.