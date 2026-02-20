Walkabout-conversazione radionomade lungo la Casilina Vecchia

Dalla APS Villa Fiorelli – Casa del Quartiere, sabato 21 febbraio alle ore 11, si muove il walkabout-conversazione radionomade.

“La nostra casa non finisce sulla soglia”. È ciò che diceva spesso Claudio Isidori, appena scomparso, fondatore del comitato Casilina Vecchia Mandrione. È lo spirito che condividiamo nel “fare spazio pubblico” attraverso azioni che promuovono il #benecomune, sapendo bene che la nostra dimensione vitale si estende ben oltre la soglia dei microcosmi privati.

Si andrà verso il “parchetto condiviso” su Casilina Vecchia e lungo il percorso passeremo a Via Nuoro dove da poco ha sede Open Impact , una digital company che si occupa della valutazione degli impatti sociali ed economici, dimostrando quanto sia importante gestire il valore dei dati.

In quel contesto è appena nata un’associazione (Nuoro7) di giovani creativi che intende attivarsi in questo ambito territoriale di frontiera tra centro e periferia.

Questo walkabout è promosso da Urban Experience con il Comitato di Quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli nell’ambito di un progetto sull’#invecchiamentoattivo per la staffetta intergenerazionale.

Partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione; si consiglia di portare auricolari con mini jack.

